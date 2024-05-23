《鳴潮》公測開服攻略｜刷首抽方法 伺服器選擇 開服兌換碼｜手遊｜跨平台開放世界動作手遊《鳴潮》今日正式開服公測，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲攻略，包括遊戲刷首抽方法、伺服器選擇和開服兌換碼。



《鳴潮》首抽相關

嚴格來說《鳴潮》不是不能刷首抽，只是沒有大太需要也不建議這麼做：一來由開始遊戲到可以領禮物抽蛋的時間非常長，最少都要1個小時；其次是遊戲已經設有新手50抽必出（普池）5星和80抽自選（普池）5星角色，算上開服的大量禮物的話只要開荒到一定進度就可人手兩隻5星，足以支撐你打穿整個遊戲。而遊戲在首抽階段能拿到的禮物主要是普池抽，石頭只夠抽數發限池；與其花時間每個小時來刷一次首抽，不如直接開始推進度更實際。

和《原神》一樣對話沒法跳過

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不過刷首抽也不是全無好處，首先一來也是可以拼拼看開服限池的「忌炎」，另外就是可以可拼新手50抽必得5星池（萬象新聲）在頭10或20抽就出貨，因為此蛋池是一出5星角色就會馬上關閉，然後變成新手80抽自選5星角色池；如果刷到10抽或20抽出貨，就等如節省了30到40抽，可以再投資到普池。如果願意花時間刷刷看，那記者也不阻止。

鑒心小道士可愛...

《鳴潮》需要以庫洛遊戲的帳號登入，不需電話號碼任意電郵即可註冊，惟不能使用+1大法，但「加點大法」則仍可使用。

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按圖放大《鳴潮》刷首抽方法：



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伺服器相關

《鳴潮》現時有美服America、亞服Asia、歐服Europe、港澳台(HMT HK MO TW)及東南亞服SEA 5個伺服器可以選擇；每個伺服器的進度各自獨立不能互通（當然玩家可以選擇在多於一個伺服器上遊玩）。

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值得一提是《鳴潮》的台灣地區代理和《原神》、《崩壞:星穹鐵道》同樣為NIJIGEN GAMES，因此有非常高的可能遊戲的港澳台服（HMT）很有可能會和《原神》、《崩壞:星穹鐵道》一樣無法和會在將來推出PS5版互通進度，要選亞服才可以和PS版互通進度及跨平台連線；因此這裡也和《原神》、《崩壞:星穹鐵道》建議選擇亞服遊玩。

不過《鳴潮》的遊戲節奏相當快操作成份也較高，動作元素如此濃厚的遊戲而言延遲（ping / lantency）自然是越低越好。伺服器延遲方面記者自己的情況是亞服穩定80ping，港澳台服則是 ping。畢竟遊戲的判定較為寬鬆，記者遊玩亞服80ping對於精準閃避和格擋都沒有任何問題；但如果很希望追求更低的延遲時間，那麼台港澳服也是一個選擇。

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《鳴潮》開服兌換碼一覽

在遊戲的選單中右下角齒輪打開設定，然後在其他設定中便可輸入兌換碼。但注意每個兌換碼都只能在特定伺服器上使用，其他伺服器就拿不到了。

《鳴潮》開服兌換碼一覽：



wutheringgift （全服通用）



baha168（港澳台HMT服限定）



另外是經Epic Games Store登入的用家，在Epic Games裡可獲得鳴潮的道具禮包，詳細可到Epic Games Store查看。