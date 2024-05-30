波提歐遺器光錐星魂組隊 強不強抽幾命｜崩壞:星穹鐵道2.2版攻略｜人氣手遊《崩壞: 星穹鐵道》2.2版本來到下半，蛋池也更新為5星巡獵角色「波提歐」，《香港01》科技玩物頻道以下提供波提歐全攻略，包括強不強值不值得抽、星魂遺器光錐組隊全介紹。



波提歐角色簡介

波提歐是《崩壞:星穹鐵道》2.2版本推出的5星物理巡獵角色，以賽博牛仔造型登場。直來直往的性格、為達目的可以不擇手段但又並非毫無原則給人亦正亦邪的感覺，加上生鬼的說話方式令波提歐在玩家之間頗受喜愛。

寶了個貝。

👉突擊莉莉Last Bullet W首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦

波提歐在剛剛的2.2版本主線劇情中有不少戲份，雖然有關2.2劇情的內容早已不是秘密（官方也都放劇情影片和音樂出來了）；不過為了尚未玩主線劇情的人就略過不提，希望未玩的人都快點去玩。而故事上波提歐和星際和平公司是敵對關係，相信在接下來版本的劇惀中還會活躍一段時間。

波提歐基本玩法

波提歐的機制以擊破特攻和堆疊自身增益為主；波提歐使用戰技可以指定敵方單體角色進入「絕命對峙」狀態，此狀態下波提歐可以發動強化普通攻擊。當「絕命對峙」的對像被擊破弱點或被打倒時，波提歐可以累積一層「優勢口袋」，最多可以疊加到3層。

優勢口袋能提升波提歐強化普攻的削韌效果，同時對弱點擊破敵人造成額外擊破傷害；由於擊破傷害會依照擊破特攻和削韌性值而提高，因此在多個加成累積之下，波提歐能對弱點擊破的敵人造成極高傷害。

另外波提歐自帶將擊破特擊轉化為雙爆的被動技能，不用擔心堆特攻而導致其他數值不足的問題。

👉《鳴潮》公測開服攻略｜刷首抽方法 伺服器選擇 開服兌換碼｜手遊

波提歐強不強值不值得抽

以輸出角色而言波提歐的強度相當不俗；在配隊和裝備得宜、疊滿被動的情況下，0命波提歐能夠打出一發30萬以上的傷害，相當強力；滿命波提歐甚至可以一發打出近百萬的單體傷害。

試玩關的波提歐已能打出十幾萬傷害，相當誇張。

但若以帳號整體的角度出發，畢竟輸出角色的可取代性較大、用途也較單一，波提歐就單純是一個物理輸出，和黃泉、砂金、知更鳥、黑天鵝等具備各種功能性、能配合各種隊伍、單是擁有就能大大提升組隊方面和對應層面的泛用角色相比，優先度就沒那麼高。

還有就是要不要留石在下一版抽大家的老婆「流螢」也是一個重要考慮因素...

👉 《鳴潮》公測開服開荒攻略｜新手必知心得 戰鬥系統解說｜手遊

如果你資源很多、角色陣容已較齊全或是捨得課金，那當然可以抽波提歐回來玩，強度絕對無問題；但如果你剛入坑不久資源不多、帳號內還沒有強力的生存角色，又不會大把課金的話，會更建議去抽符玄，能令整個遊戲體驗提升不止一個檔次。

雖然剛剛出了強力的生存角色砂金，但是符玄也仍然很強，值得擁有。

波提歐星魂（命之座）相關

波提歐的星魂對他有一定程度的提升，但性價比最高的就是1命：1命在戰鬥開始時賦予其一層優勢口袋令其啟動更快，還能無視敵方16%的防禦力，相當強勁。之後2命可以回復戰技點和提升少量擊破特攻、4命可以提升對決鬥目標傷害和降低來自敵方的傷害，6命能造成額外傷害和範圍傷害，補足巡獵不足的範圍輸出，算是錦上添花但也沒有強到非抽不可。真想抽命座建議1命或2命即可，有愛或課長想抽滿當然也沒問題。

+ 1

👉PPSSPP 登陸iOS｜神級模擬器全方位教學 畫質升級、手掣配對方法

波提歐光錐（專武）

波提歐的專武「駛向第二次生命」效果是提高裝備者的擊破特攻，造成擊破傷害時無視對方一定的防禦力。而當裝備者的擊破特攻在一定數值以上時更能提高速度。作為擊破特攻輸出角色，對波提歐最重要的數值自然就是擊破特攻，何況波提歐還需要300擊破特攻來堆滿自身的天賦技能。

但問題是遊戲現時並沒有其他帶擊破特攻的巡獵光錐；專武以外唯一比較合用的就只有4星光錐「春水初生」的12%速度，又或用模擬宇宙光巡「星海巡航」取其較高的白值，又或是能大為提高對單傷害的4星光錐「論劍」。但是論劍的增傷無法加成擊破傷害（以及同諧主角的超擊破傷害），專武以外的光錐效果比起專武都是差一截；如果想玩波提歐最好就是連專武一起抽，先確保0+1再考慮要不要抽命座。

波提歐遺器（聖遺物）相關

波提歐最需要的就是擊破特攻，因此遺器自然也是用擊破特攻的遺器，外圈用怪盜4件或怪盜+鐘錶匠的2+2套裝，內圈（次元飾品）則用盜賊公國塔利亞。主詞條用雙爆身、速度鞋、攻擊或物傷球、擊破特攻繩。

但現階段可以不用太出力刷外圈遺器，根據流出情報2.3版將會有新的擊破特攻輸出用遺器，等下一版的新遺器推出才用力刷到畢業也不遲。

波提歐組隊

波提歐組隊一般而是不是傳統的「3保1」隊伍就是配合同諧主角的超擊破體系；傳統隊伍就是任意生存位+兩輔助+波提歐，輔助角最佳選擇阮梅，再配布洛尼婭或花火，其他泛用輔助角色如佩拉等都可以。

超擊破體系則是生存位+同諧主角+阮梅+波提歐，沒有阮梅可以任意其他輔助，例如用艾絲妲全體加速也很理想。

如果波提歐命座越高就越傾向組傳統輔助角色，因為波提歐命座越高時可以被其他輔助加成的傷害也就更多；而超擊破體系則沒什麼傷害增益，配合高命波提歐時就會被比下去。相對地0命波提歐在超擊破體系就很好發揮。