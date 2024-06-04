PSVR2正式支援PC！官方轉接器推出可支援4K畫質 8月上市賣呢個價｜PlayStation 的專用 VR 頭戴式顯示器 PlayStation VR2（PSVR2）因為功能和表現比上代大為改進、同時售價以 VR 裝置而言親民的價格而頗受好評；但可惜的是一直以來 PSVR2 只能用於 PS5，能玩到的 VR 遊戲數量始終比不上其他 PC 用的 VR 設備。但 PlayStation 官方突發公布 PSVR2 PC用轉接器，可將 PSVR2 連接至電腦使用，或者會為 VR 設備市場帶來一大衝擊。



PSVR2 官方PC轉接器公布

Sony Interactive Entertainment（SIE）日前在其官方部落格 PlayStation Blog 上表文章，指即將推出可將 PlayStation VR2（PSVR2）接駁到 PC 使用的「PlayStation VR2 PC 轉接器」（PlayStation VR2 PC adapter）。此轉接器預定於 8 月 7 日推出，售價為 59.99 美元（約 470 港元）。

https://blog.playstation.com/2024/06/03/playstation-vr2-players-can-access-games-on-pc-with-adapter-starting-on-august-7/

可參看《香港01》科技玩物頻道的 PSVR2 評測：



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使用此轉接器後 PSVR2 將能夠在 PC 上使用 SteamVR 平台，玩家將能夠購買並玩 Steam 上數千款 VR 遊戲，包括《Half-Life: Alyx》、《Fallout 4 VR》和《War Thunder》等等。

官方表示設置方式和將 PSVR2 連接到 PS5 一樣簡單，只需要將 PSVR2 經轉接器和 DisplayPort 1.4 纜線（必須）連接至電腦，再在 Steam下載 PlayStation VR2 應用程式及 SteamVR 應用程式，便可以在 PC 上設定 PSVR2 的遊戲區域及各種設定，然後便可開始在 SteamVR 遊玩了。

https://blog.playstation.com/2024/06/03/playstation-vr2-players-can-access-games-on-pc-with-adapter-starting-on-august-7/

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不少功能未能支援

雖然 PSVR2 可以在 PC 上使用無疑是一件好事，但官方也表明 PSVR2 有不少功能是專為 PS5 而設計，因此即使用了轉接器，這些功能也無法在 PC 上使用，包括 HDR、頭罩返饌、眼球追蹤、自適應扳機 adaptive trigger 和觸覺回饋都無法使用。不過玩家仍享受到 每邊眼睛 2000 x 2040 的 4K 畫質、110 度視野、指觸偵測、透視影像以及注視點渲染（沒有眼動追蹤），以及一部份遊戲也能支援 3D 音效。

官方也列出了使用 PSVR2 的最低 PC 規格，只需要 i5-7600、GTX 1650 及 8GB Ram，規格要求不高相信大部份積極在電腦打機的人都有此以上的配備；另外當然電腦需要有標準 DisplayPort 或 Mini DisplayPort 輸出埠才能使用 PSVR2。此外官方也表明如果想達到最佳效果，最好就是有 RTX 3060 或 RX 6600XT 以上的顯示卡。

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香港未知會否同步推出

最後也提提在撰文之時繁體中文版的 PlayStation Blog 尚未刊載有關 PSVR2 PC 用轉接器的發布；因此不排除此轉接器並不會在香港、台灣等地區上市。當然也有可能只是因為尚未確定好港幣/台幣的售價才暫未公布，有興趣的玩家就要留意 PlayStation 官方後續消息。