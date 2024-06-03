玩家分享《碧血狂殺2》十個超狂細節 網民讚嘆：不愧係世一神作｜由著名遊戲開發商 Rockstar 開發、2018 年在 PS4 上推出的開放世界遊戲 《Red Dead Redemption 2》碧血狂殺2 一直都被不少玩家視為史上最出色的遊戲之一，遊戲除了劇情、玩法和畫面均是最頂尖級數外，更有各個極為用心的細節。



玩家數RDR2 10個超狂細節 可謂將PS4性能用到超越極限

外國遊戲 YouTuber「NikTek」（@NikTek）日前在推特（Twitter，現 X）上發表推文，分享 10 個你可能沒留意到的《Red Dead Redemption 2》超狂細節。其中不少更涉及各種物理效果，除了讓玩家驚嘆遊戲開發團隊對各種細節設定的用心外，也感服於早成上一代主機的 PS4 居然可以展現如此細緻的效果。

RDR2 雖然已有 Steam 版，但尚未有今世代主機版或 remaster 版推出。

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按圖放大外國玩家數RDR2 10個超狂細節：



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外國玩家數RDR2 10個超狂細節：



1. 在日光下騎馬一段時間再脫下馬鞍，可見到馬的身上有汗漬（視乎馬匹的食料有些馬流出來的汗是白色的膠狀，稱為白汗，會掛在馬匹身上不易掉落留下清晰的痕跡，屬正常現像)



2. 用槍射穿小艇的底部會見到水從彈孔湧入（更可看到湧水效果），一段時間後小艇更會因入水太多而沉沒



3. 當玩家涉水而行時，會隨著入水深度而越來越難以行走，同時衣服也只有浸水的部份會有浸濕效果



4. 以繩索拖曳人體的物理效果極為逼真



5. 如果將綑綁住的NPC丟到水上，NPC會盡力掙扎以求讓口鼻離開水面去呼吸；如果將NPC丟到水較深的地方可將其浸死



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6. 馬的睪丸會因為天氣季節而露出 / 收縮



7. 工人會搬動各種不同的建築物料；錘釘的動作也做得極為精細



8. 從鍋中取燉菜食用時，盤子和湯勺都有獨立的物理效果



9. 在投映機前行過時，自己的影子會相應地擋住投影



10. 和NPC對話時，NPC會因應玩家的對話選項/行為作出相應反應，例如玩家恐嚇NPC時對方會慌忙逃跑

