日本漫畫家不少在正式出道前，都會由出版社安排為其他大師門下當助理，可算是一種「師徒制」，《多啦A夢》已故大師藤子不二雄，原來也曾在日本漫畫之神手塚治虫門下學師。最近有位日本網民まんあげ @managesan 以一己之力製作了一個可算詳盡、橫跨3、4代人的「日本漫畫家師徒關係表」，在X上有95萬人share！即來看看當中錯綜複雜的人物關係。



天下武功出少林．手塚治虫公認是日本漫畫老祖宗

近百年來日本漫畫家多不勝數，圖表中自然只能收錄當中一少部份，而位置放得最高，輩份最老的，就有《小飛俠阿童木》作者手塚治虫、《鬼太郎》水木茂、注重畫實畫風「劇畫」一派的老師傅佐藤真希（佐藤まさあき／他教出了《小甜甜》作者五十嵐優美子）

まんあげ @managesan 的 X截圖

手塚治虫影響日本漫畫界

日本人公認的「漫畫之神」手塚治虫，不單作品啟發了《多啦A夢》藤子不二雄、《阿松先生》赤塚不二夫、《鐵人28》橫山光輝、《銀河鐵道999》松本零士、《哥布拉》寺澤武人、《幪面超人》石之森章太郎等人投身漫畫界，也先後曾當過大師的助理，有部份在精神上都視手塚為師傅。（遺憾地以上提及所有漫畫家都已過身）

手塚治虫影響日本漫畫界

+ 1

《淚眼煞星》作者竟是《亂馬1/2》高橋留美子師傅

而鬼怪專家《鬼太郎》水木茂先生，發掘了投畫多次失敗，本打算放棄的一位22歲小子池上遼一，後者池上來到東京成為水木茂的助理，最終以《男組》《淚眼煞星》等作品爆紅。而與池上合作無間的劇本家小池一夫，本身創辦了一家「劇畫學校」，《亂馬1/2》高橋留美子也是他的子弟。高橋留美子曾發表長文，解釋自己入行前已經是小池一夫的忠粉，沒有他自己根本不會開始畫畫。

ストレンジャーソレント6月号內頁

水島新司門下個個man爆

專畫棒球漫畫的水島新司，幾代徒弟、徒孫都專賣man爆大作：水島新司－＞《吞食天地》本宮比呂志－＞《銀牙》高橋義廣－＞《北斗之拳》原哲夫、《魁男塾》宮下晃、《聖鬥士星矢》車田正美，與車田同輩的江川達也風格少少咸多多趣，難怪其徒兒《我的女神》藤島康介那麼懂畫美女。

左起：《魁男塾》宮下晃、《銀牙》高橋義廣、《北斗之拳》原哲夫曾一同擔任一日警署長。

《龍珠》鳥山明、《電影少女》桂正和無師之通

圖表中發現不少大師都沒有師傅，比如《龍珠》鳥山明、他的40年老友《電影少女》桂正和，還有《JoJo》荒木飛呂彥都是無師自通；三人之中桂正和，最愛畫超級英雄及美女、內褲，他門下三代之後出了一位村田雄介，同樣畫了英雄漫畫《一拳超人》。

冨樫義博是武內直子師傅？

這個圖表也非完全沒錯，公開後漫畫家山本貴嗣就發聲指自己跟高橋留美子份屬同輩朋友而非師傅。而不少網民也發現丁一個極具爭議的錯誤：為何《美少女戰士》作者武內直子與是《Huter》冨樫義博的關係會是師徒而非夫妻？冨樫教武內直子打機定追idol?