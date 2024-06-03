The First SLAM DUNK 宣布6月10日起於Disney+ 串流平台獨家上架，香港同步有得睇這部井上雄彥神作｜《男兒當入樽》電影《The First SLAM DUNK》上映破1000日，3年後終於在串流平台上架，故事為湘北隊在全國大賽挑戰王者「山王工業」的大戰，由漫畫原作者井上雄彥親手執導，雖然應該很多人都睇過，但本文還是送上極輕度劇透影評，未睇過的可以先了解、睇過地朋友來喚醒記憶吧。



1｜CG角色球技精巧尤如真人

正式入場，竟然是由井上雄彥親繪的線稿漸變成3D多邊型角色，配合The Birthday主理的主題曲《Love Rockets》，Garage Rock配襯角色進場，這個開場實在太有型。以3D加手繪風二合一的櫻木入樽、流川爆籃、宮城連球過人，用最高密度的motion capture技術重現真正籃球員的動作，有打籃球或收看NBA賽事的人都會認同，這可能是動畫史上最細緻的籃球運動片段，根本就像拍攝真人運動員在打球！

可能是動畫史上最細緻的籃球運動片段，根本就像拍攝真人運動員！

表情尤如漫畫搬上大銀幕

井上雄彥自己其實對舊版《入樽》動畫非常不滿，今次他不再假手於人，自己一張一張原稿手繪，再監督動畫師精心製作，建議細心看看各球員的close up表現，相信除了井上自己畫，不可能表達出如此豐富的表情，尤其是眉絲細眼的流川、 輪廓粗獷的赤木，能看出極多細節。

輪廓粗獷的赤木，能看出CG模型有極多細節。

在文場對話、井上用最簡單的筆法去畫相頭

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2｜對白極度精簡、換聲優影響極微

《The First SLAM DUNK》除了湘北和山王的比賽，還加插了控衛宮城良田為主軸的前傳故事，補完當年漫畫對宮城著墨最少，這部份的回憶、內心戲非常感人，另外也看到流川、櫻本兩位新人加入港北前，湘北隊幾位前輩如三井、赤木的往事。

《The First SLAM DUNK》除了湘北和山王的比賽，還加插了以宮城良田為主軸的前傳故事。

3｜節奏緊繃減少Q版搞笑、金句對白

在比賽部份，井上雄彥作出一個大膽嘗試：放棄了漫畫版中的搞笑Q版畫面以及無數經典soundbite，不再以對白帶動故事，令節奏更緊繃、加像一場真實比賽，除了安西教練：「現在放棄、比賽就完結了」三井壽：「河田是河田、赤木是赤木，我又是誰？」等，很多情節改以肢體動作表達，也不會跳上半空射籃途中忽然跳進回憶片段，藉此帶出運動比賽的緊張氣氛。

三井壽：「河田是河田、赤木是赤木，我又是誰？」

4｜新主題曲不如舊？現在10-FEET 《第ゼロ感》已成神曲

當年未上映前，很多人知道作品中沒有播出BAAD《好想大聲說喜歡你》、WANDS《直至世界完結時》、大黑摩季《我只凝視著你》等經典舊歌，大罵新主題曲新不如舊，但事實證明10-FEET 的新歌《第ゼロ感》跟作品是完美配合，在這電影中是帶動節奏和氣氛的工具，比如在下半場櫻木重新帶動湘北士氣，由宮城重新控制節奏，追回落後山王20幾分時，井上就加插節奏明快的新曲10-FEET 《第ゼロ感》，真是激烈又爽快。如今這歌曲已成為街知巷聞的新曲。

宮城重新控制節奏，追回落後山王20幾分。

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相信很多人都曾上網問，點解明明講好邊日上架，點解等極都冇？原來串流平台是以世界時間統一上架，香港多數會在午後左右更新，6月10日約下午3點有得睇《The First SLAM DUNK 》！