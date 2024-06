The First SLAM DUNK 宣布6月10日起於Disney+ 串流平台獨家上架,香港同步有得睇這部井上雄彥神作|《男兒當入樽》電影《The First SLAM DUNK》上映破1000日,3年後終於在串流平台上架,故事為湘北隊在全國大賽挑戰王者「山王工業」的大戰,由漫畫原作者井上雄彥親手執導,雖然應該很多人都睇過,但本文還是送上極輕度劇透影評,未睇過的可以先了解、睇過地朋友來喚醒記憶吧。



1|CG角色球技精巧尤如真人

正式入場,竟然是由井上雄彥親繪的線稿漸變成3D多邊型角色,配合The Birthday主理的主題曲《Love Rockets》,Garage Rock配襯角色進場,這個開場實在太有型。以3D加手繪風二合一的櫻木入樽、流川爆籃、宮城連球過人,用最高密度的motion capture技術重現真正籃球員的動作,有打籃球或收看NBA賽事的人都會認同,這可能是動畫史上最細緻的籃球運動片段,根本就像拍攝真人運動員在打球!

可能是動畫史上最細緻的籃球運動片段,根本就像拍攝真人運動員!

表情尤如漫畫搬上大銀幕

井上雄彥自己其實對舊版《入樽》動畫非常不滿,今次他不再假手於人,自己一張一張原稿手繪,再監督動畫師精心製作,建議細心看看各球員的close up表現,相信除了井上自己畫,不可能表達出如此豐富的表情,尤其是眉絲細眼的流川、 輪廓粗獷的赤木,能看出極多細節。

輪廓粗獷的赤木,能看出CG模型有極多細節。

在文場對話、井上用最簡單的筆法去畫相頭

THE FIRST SLAM DUNK八達通紀念套裝開箱|送證件套 哨子 紀念幣

2|對白極度精簡、換聲優影響極微

《The First SLAM DUNK》除了湘北和山王的比賽,還加插了控衛宮城良田為主軸的前傳故事,補完當年漫畫對宮城著墨最少,這部份的回憶、內心戲非常感人,另外也看到流川、櫻本兩位新人加入港北前,湘北隊幾位前輩如三井、赤木的往事。

《The First SLAM DUNK》除了湘北和山王的比賽,還加插了以宮城良田為主軸的前傳故事。

3|節奏緊繃減少Q版搞笑、金句對白

在比賽部份,井上雄彥作出一個大膽嘗試:放棄了漫畫版中的搞笑Q版畫面以及無數經典soundbite,不再以對白帶動故事,令節奏更緊繃、加像一場真實比賽,除了安西教練:「現在放棄、比賽就完結了」三井壽:「河田是河田、赤木是赤木,我又是誰?」等,很多情節改以肢體動作表達,也不會跳上半空射籃途中忽然跳進回憶片段,藉此帶出運動比賽的緊張氣氛。

三井壽:「河田是河田、赤木是赤木,我又是誰?」

4|新主題曲不如舊?現在10-FEET 《第ゼロ感》已成神曲

當年未上映前,很多人知道作品中沒有播出BAAD《好想大聲說喜歡你》、WANDS《直至世界完結時》、大黑摩季《我只凝視著你》等經典舊歌,大罵新主題曲新不如舊,但事實證明10-FEET 的新歌《第ゼロ感》跟作品是完美配合,在這電影中是帶動節奏和氣氛的工具,比如在下半場櫻木重新帶動湘北士氣,由宮城重新控制節奏,追回落後山王20幾分時,井上就加插節奏明快的新曲10-FEET 《第ゼロ感》,真是激烈又爽快。如今這歌曲已成為街知巷聞的新曲。

宮城重新控制節奏,追回落後山王20幾分。

《The First SLAM DUNK》入樽15對經典球鞋回顧|流川不只穿過AJ5

相信很多人都曾上網問,點解明明講好邊日上架,點解等極都冇?原來串流平台是以世界時間統一上架,香港多數會在午後左右更新,6月10日約下午3點有得睇《The First SLAM DUNK 》!