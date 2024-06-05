克洛琳德聖遺物武器組隊推薦｜原神4.7版新角色攻略 強不強抽不抽｜跨平台手機遊戲《原神》更新 4.7 版本，推出全新限定角色克洛琳德，《香港01》科技玩物頻道以下提供克洛琳德全攻略，包括聖遺物武器組隊推薦心得。



克洛琳德角色簡介

克洛琳德是《原神》4.7 版本實裝的 5 星雷屬性單手劍角色，是水之國楓丹最強的決鬥代理人。其實克洛琳德早在 3 版尾段已經正式發表，但到差不多一年後的今日才正式實裝為可用角色，玩家們可是等了好久。

克洛琳德

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雖然克洛琳德在劇情中的戲份並不算太多，但因為兼具型格和冰山美人感覺的優秀角色造型，加上日語配音是在遊戲玩家之間非常受歡迎的「石川由依」（《尼爾自動人形》的 2B、《崩壞: 星穹鐵道》中的女開拓者等），單是這兩點就已吸引不少玩家（包括記者）一定要抽到她。

克洛琳德基本玩法

克洛琳德最大特點是其元素戰技（E技）：E技可理解為「強化狀態」，使用後會在一段時間內強化克洛琳德的普攻和戰技。強化普攻在低生命之契時傷害更高，但命中敵人後會為克洛琳德附加生命之契；強化戰技則相反，在低生命之契時傷害較低，但高生命之契時傷害更高同時會回復自身生命值i.e.清除生命之契。

因此克洛琳德的基本玩法就是開E技後，打3下強化普攻累積生命之契，然後打出強化戰技清除生命之契，重覆以上循環直到強化狀態完結為止。

另外克洛琳德使用Q技，以及E技強化狀態期間受到其他角色的治療時也會獲得生命之契；因此配合Q技使用以及隊中有回復角色的話，就不一定是「3A1E」循環，可以有更多變化。

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克洛琳德強嗎 值得抽嗎

老實說記者本身並不太在意克洛琳德本身強不強，畢竟很早以前就已經決定一定會抽；綜觀網上玩家返饋，克洛琳德的強度並不差、0命已經可用，但和水龍王那維萊特、僕人等性能超模的角色相比還是較為遜色。不過克洛琳德的特效和手感都非常出色，開啟E技後攻擊極有速度感和節奏感、能像 Devil May Cry 般快速連續攻擊，也是抽她的好理由。

還有一點克洛琳德使用「生命之契」機制，如果沒有抽到上版的僕人又試試新系統，那麼克洛琳德也是一個好選擇。另外克洛琳德對武器和聖遺物並不太挑剔，裝備自由度高容易培養，組隊方向也很多元化能配合多位不同角色i.e.不太挑隊友；如果是剛入坑不久、缺輸出角色又沒抽到僕人的話也可考慮抽克洛琳德培養成主C。

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克洛琳德命之座相關

克洛琳德的命之座全是提升自身傷害效果，1命和6命是增加額外追加攻擊（6命還有加雙爆效果），2命和4命則是提升Q技傷害。記者沒有仔細研究，但一般而言額外攻擊系的命座效果，都不如減防、減抗或加雙爆等的命座效果來得好（看看溫迪1命的分裂箭...），感覺克洛琳德的命座效果並不太強。

硬要說的話，1命及命的額外雷屬性攻擊可能會帶來更高的元素附著率，從而可打出更多元素反應帶來以元素反應為主的更多組隊可能及輸出手法；但是0命「3A1E」基本循環已足以應付一切場面了，除非追求一定要用克洛琳德打出最高的傷害，否則沒有抽命座的需要。

+ 1

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克洛琳德武器相關

克洛琳德專武「赦罪」效果簡單暴力，副屬是高貴的爆擊傷害，武器效果除了再增加爆擊傷害之外，更可以因應裝備者的生命之契增加時，提高造成的傷害，最多可以疊加3次，換言之克洛琳德使用時，開E後普攻3下就能疊滿3層。而單是精1的赦罪，疊滿3層效果時已可提供48%增傷相當誇張，專武對克洛琳德的提升是相當大。

另外同武器池另一把武器為「海哥」艾爾海森專武「裁葉萃光」，本身也是一把不錯的單手劍的時也是克洛琳德可以用到的武器；如果有海哥又沒有萃葉裁光的話，今次武器池可以考慮投資。

當然遊戲已有很多優秀的單手劍，如果已有不錯的代用武器，也是可以跳過專武不抽。克洛琳德可用的5星武器有波亂月白經津、霧切之迴光、磐岩結綠（綠劍）、裁葉萃光、斫峰之刃（需要配合能提供護盾的角色）等；4星武器可用新舊兩把月卡武器黑劍和狼牙，又或鍛造武器海淵終曲或閘裡龍吟，神級3星武器黎明神劍也可以用。

海淵終曲完全無課都可以滿精，是平民玩家又或月卡武器沒選單手劍時的好選擇

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克洛琳德聖遺物相關

克洛琳德的聖遺物以剛新出不久的「諧律異想斷章」套裝最好，和克洛琳德專武效果相同，換言之同樣也是開E技後3A1E即可疊滿，得到54%傷害加成，在任何隊伍中都有最佳表現。

當然諧律異想斷章新出不久可能很多玩家（包括記者）都未刷好，未有或不打算花體力來刷新遺物的話，可以角鬥士、來歆餘響或飾金之夢作為泛用下為替代。如果打超激化（雷草）隊可用如雷的盛怒；如果配合水神則可用逐影獵人，但沒有水神的話逐影獵人疊層實在太慢，並不建議。最後視乎玩家的組隊追憶之注連也勉強能是一個選擇，但並不太建議始終卡大技機會很高，一卡就損失很多傷害，尤其是有2命或以上的話就更不推薦了。

主詞條用輸出傳統的攻雷爆；副詞條優先找雙爆、其次攻擊，然後是精通和充能。雷系隊伍一般充能較充裕，尤其如果配合皇女菲謝爾使用的話充能壓力就更低，因此充能並不需要太多，大概20~30%就差不多。

另外克洛琳德有個很特別的地方是如果使用如雷套，可以將E技的CD減至3秒；如是者在E技效果完結時馬上使用Q技，由於Q技動畫時間剛好也是3秒，便能打出EQE的雙循環，變成類似賽諾的長軸輸出角色。不過遊戲中應對應長軸的輔助角色不多，比較適合喜歡鑽研手法的玩家深入研究，一般使用下即使是用如雷套也沒必要勉強打雙循環，打完一套後正常換人上buff即可。

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克洛琳德組隊

克洛琳德作為高頻率雷傷輸出角色，一般都是以打元素反應為組隊中心，主流有雷草超激化、草水雷超綻放、雷火超載或是雷水武裝感電等。另外也可作為速切C在各種速切隊伍中使用，又或是組純雷輸出等。

雷草基本上就是用草神硬抬克洛琳德（基本沒有草神抬不起的雷屬角色就是了），另外兩個成員最理想是菲謝爾和鍾離，其他雷草角色如八重神子、白朮、綺良良也可用，當然傷害方面以草神最高。對手法有自信的人更可不用鍾離改用萬葉，能進一步提高傷害上限。

也可以組超綻放隊，如克洛琳德+芙寧娜+白朮+菲謝爾；由於克洛琳德需要站場攻擊，也編入2個後台草角色提供更多草元素，如克洛琳德+草神+草主/白朮+行秋等。

亦可以配合夏沃蕾組雷火超載，克洛琳德+夏沃蕾+菲謝爾/神子，最後生存位則是北斗、迪希雅、托馬或班尼特均可；但因為克洛琳德輸出期間經常衝刺，很容易衝出班尼特Q技和迪希雅E技的範圍，需要注意。

又或可以和雷神、九條、神子等組成純雷隊，或配合提納里等其他短軸角色組成雙C速切隊等，組隊方向很多。