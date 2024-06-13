EVA 一個隱藏設定引日本網民熱議：原來真嗣2A班所有同學都係孤兒仔｜《新世紀福音戰士》Evangelion 是世界上最受歡迎的動漫 IP 之一，雖然 TV 版已經差不多是 30 年前的作品，但至今依然為人所津津樂道，尤其因為作品用上各種獨特的表現手法和設定，時至今日有關 EVA 劇情、設定等的考察仍然是動漫迷之間的常見話題。最近日本就有網民提出一個 EVA TV 版並不為人知的隱藏設定，引起網民熱烈討論。



新世紀福音戰士驚人隱藏設定引網民熱議

《新世紀福音戰士》除了角色及劇情吸引之外，也因為設定獨特及用上多種隱晦的表達手法，如何解讀《新世紀福音戰士》中的一個場景或是一字一句都是動漫迷之間常見的話題。最近日本網民「NERV組織千葉支部です」（@NERVSOSIKI_CB）就在推特（Twitter，現 X）上發表帖文，指自己在網上見到記載一個關於 EVA 的驚人隱藏設定，於是發帖向網民問是否為真。

👉克洛琳德聖遺物武器組隊推薦｜原神4.7版新角色攻略 強不強抽不抽

真嗣同班同學全部都係孤兒仔

這個隱藏設定是「真嗣的所有同學都沒有母親」：原因是「以母親的靈魂作為 EVA 核心，再以該母親的小孩擔任駕駛員可提高同步率；又由於劇中真嗣的同班同學全都是 EVA 候補駕駛員，換言之他們所有人的母親都已離世。細思極恐。」

關於「以母親靈魂作為 EVA 核心」和「以該母親的小孩擔任駕駛員可提高同步率」這兩部份是明確開示的官方情報，也是劇中真嗣能夠達到如此高同步率的原因，因為真嗣的媽媽碇唯的靈魂在實驗過程被移轉到 EVA 初號機上，因而並沒有引起爭議。但餘下的部份「真嗣所有同學的母親都已不在」則是引起熱議的地方。

碇唯

👉玩家分享《碧血狂殺2》十個超狂細節 網民讚嘆：不愧係世一神作

而網友回應也主要分成讚同及否定兩派，贊成此說法的網友們認為整件事很符合邏輯，既然從劇中已知「EVA 需要母親的靈魂作核心」及「真嗣的同班同學都是候補駕駛員」這兩個條件，那麼「真嗣的同班同學全都沒有母親」這件事也是順利成章再合理不過。

網民對此更有詳細說明，指出在真嗣不想駕駛 EVA 逃走的時候，美里就有提到全班都是候補駕駛員，是劇中明言的台詞。而在 PS2 遊戲《新世紀エヴァンゲリオン2》中有一份官方機密情報檔案，其中關於「EVA 的構造」的「最深度情報」也明言，為了消除EVA（「神」的肉體）與人類靈魂之間的差距，必須使用叫做「核」（Core）的機關；而這個核裡面注入了駕駛員母親的靈魂，並以此為媒介才能駕駛 EVA。

https://x.com/bommer0909/status/1799104723292930178

👉PS Store 優惠街霸6半價、人中8 六五折｜20款必買特賣遊戲推薦

因此「EVA 需要母親的靈魂作核心」及「真嗣的同班同學都是候補駕駛員」這兩條都是確定的事項，而由此導出「真嗣的同班同學全都沒有母親」就很合情合理了。更有網民指出相田劍介、鈴原冬二和洞木光這幾位同學都有在劇中提到家中母親已不在，認為其他同學也是相同環境是相當合理。

https://x.com/NERVSOSIKI_CB/status/1798813564658143525

👉鳴潮擊敗原神 App Store 多個地區登課金榜首 網民：真原末鳴初了

有網民的看法是劇中同學們的母親尚且健在，但 NERV 已隨時準備好將那些母親作為祭品製成 EVA 的核心；甚至很有可能 NERV 早已將同學們的母親都製作成核並保管好。畢竟以 NERV 的人力物力，在需要的時候讓二三十個普通平民母親憑空消失絕不困難。

而反對網友則認為整個 TV 版中根本沒有明確提到真嗣的同班同學的家庭環境，這最多只是一個（有一定合理性的）粉絲推測 / 腦補，不能說是官方設定。

記者則認為這個推測非常合情理，以至於很可能就是庵野對於真嗣所在班級的設想；但也同意網民認為既然沒明確講過、就不能算是官方設定的看法。但不論你信與不信，都是一個有趣的討論。