Pokemon卡徵圖比賽大量疑似AI圖入選 粉絲不滿: 伊貝手指數畫錯都上榜｜Pokemon 寵物小精靈不單多年來人氣不減、近幾年更是越來越紅，連帶官方集換式紙牌遊戲的遊玩人數及卡牌二手價格也水漲船高。最近官方舉行新一輪 Pokemon 卡插畫徵圖活動並公布入圍結果，但卻被玩家發現官方將不止一幅疑似由 AI 生成的圖片加到入圍名單而被炎上。



Pokemon 卡官方徵圖比賽被指有多幅疑似 AI 生成圖片入圍

Pokemon 卡的官方徵集插畫比賽「Pokémon Trading Card Game イラストレーションコンテスト 2024」最近公布了一審入圍名單，在超過 1 萬份投稿中選出了入圍一審 300 幅作品。

比照 2022 年的同一賽事，之後還會在此 300 幅作品中選出 100 幅入圍二審，然後再在其中選出各獎項的得獎者，最終能被製作成卡牌的插畫僅得數幅。

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在今次插畫比賽的一審入圍名單公開之後，不少網民留意到今次入圍作品中，有不少疑似為 AI 生成的圖片。

有網民留意到一張入圍的伊貝插畫，連手指的數目都畫錯（伊貝只有 3 隻手指，而該入圍插畫則畫了 4 隻），而手指數目錯誤則是 AI 繪圖常見的特徵。

https://x.com/envi55109095/status/1801650629531811997

另外也有網民指出有數個入圍者的名稱異常相似、畫風也相近，很高機會是同一人「開分身」重覆報名，違反了參賽規則。

https://x.com/Konpeimimi/status/1801684462515929105

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另一網民則指出這位開分身重覆報名嫌疑的參加者，其中一張插圖背景裡面的水伊貝，幾乎和一位畫師「La PumpkINK」（@LaPumpkINK）的作品完全重疊，質疑為盜用或是盜圖訓練 AI。

然後又有網民利用 HIVE MODERATION 的 AI 生成圖片檢測工具來檢驗有嫌疑的圖片；得出結果是圖片由 AI 生成的機率超過99%。

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https://x.com/sextant0yulij/status/1801616318497427570

除了以上被網民點出的作品外，記者以相同工具隨機測試入圍作品，發現大部份作品在檢測後的 AI 生成機率都在 0~10% 之間，但也有少數跑出 99% 由 AI 生成的結果。當然這類 AI 繪圖識別工具也保證完全準確，不能因為檢測工具的結果就斷定這些插圖是否由 AI 生成。也當然地以上關於 AI 生成圖片，又或是一人開分身多次報名等等均僅屬於網民的推測、沒有實質證據，並不能因此就斷定相關插圖是由 AI 生成。

而在撰文的時點，PokemonTCG 和主辦比賽的 Creatures 均未有就議題發表回應；被指開分身和以 AI 圖片參賽的入圍作品仍載在官方入圍名網頁上。