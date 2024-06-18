Pokemon卡泡沫爆破開始炒燶！噴火龍閃卡2年插水一半新卡炒價全跌｜Pokemon 寵物小精靈作為長壽 IP，人氣不單沒有隨時間衰退、反而在近幾年越來越紅；而 Pokemon 的官方集換式紙牌遊戲 Pokémon Trading Card Game 的二手價格亦水漲船高，二手炒風極為瘋狂，甚至在最近兩三年有不少人將高價的卡片尤為投資對像收購。但正所謂物極必反，早已瘋狂的 Pokemon 卡炒風最近似乎開始回落，有泡沫爆破的跡象。



初代噴火龍閃卡兩年跌價一半

據日本媒體「Smart FLASH」報導，日本的 Pokemon 卡二手價格有大幅回落的跡像。文章指出日本著名 YouTuber「HIKAKIN」在 2022 年以 5,000 萬日圓購入的初代噴火龍閃卡；現時的回收價已跌落到 2,500 萬日圓（約 124 萬港元）。

HIKAKIN

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報導也就 Pokemon 卡市場變動的議題，訪問了一位集換式紙牌遊戲專家「後藤寛」。後藤寛認為 Pokemon 卡炒價回落的主要原因是「卡牌 Box 的供應量增加」。

其中一家日本卡店在5月尾刊出的 PSA 10分噴火龍閃卡（和 HIKAKIN 所購入的評級相同）回收價為2500萬日圓。https://x.com/magi_Akiba/status/1792817838853624212

Pokemon 卡的商品一般以 5 至 10 張為 1 包，然後一般以 10~30 包為一盒（Box）；按照 Pokemon 卡的傳統，每盒卡入面都至少會有一張SR卡級別或以上的稀有卡片（但正常而言不會知道稀有卡是位於盒中哪一包內）；因此不少玩家會直接整盒卡購買，以確保能獲得稀有卡牌。

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而直到過去兩三年為止 Pokemon 卡的「Box Set」商品都長期處於缺貨狀態，Box 中的稀有卡牌價格自然也水漲船高，甚至很長一段時間是「只要買到 Pokemon 卡的 Box 就能賺到錢」，因而被炒家大量搶購，普通人一盒難求。

但由去年夏天開始，生產商開始增加卡牌 Box 的生產量，現在購入 Box 容易得多，卡牌的二手價格自然會回落。而隨著卡牌生產量增加，在二手市場流通的卡牌數量自然也隨之增多，於是平均價格自然也跟著下降了。 後藤寛

然後又再因為卡牌生產量和二手流通量增加，單純將 Pokemon 卡視為投資對像的投資者也認為卡牌的升值潛力不如以往，因而離開 Pokemon 卡這個市場；而買家減少、卡牌賣不出去時，自然又會降價。

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不過在文章的最後，後藤寛也認為 Pokemon 卡並不會全面冧市；因為 Pokemon 過去瘋狂的炒價形成的泡沫大為提高了 Pokemon 卡的知名度，玩家數量也增加了，市場的基礎也比泡沫爆破前更大。因此現況與其說是泡沫爆破，說是回復至相對正常的狀態更會貼切。而且，一些不能直接購買獲得的卡如比賽獎品、活動限定卡和已經版的舊卡仍然能保有相當的價值。

像是「Pokemon Illustrator」這類超稀有卡牌的天價應該仍會維持。

記者對 Pokemon 卡的市場不太了解，但隨意在網上搜索，發現有一些整理 Pokemon 卡價格的影片，基本都是跌市，可見 Smart FLASH 的報導有根據。