我推的孩子真人版預告曝光：星野愛齋藤飛鳥vs露比齊藤渚誰更可愛｜真人版《推しの子》首支預告PV已上架，45秒片段可以睇晒6位主要角色造型，當中由前乃木坂46成員齋藤飛鳥扮飾的星野愛戲份最多、網民指非常神似，反而某角色就被指演員太老。



《我推的孩子》真人版前導視覺圖、特報預告、製作小組名單都已經公開。劇集預定有8集，將於 11 月 28 日起在 Prime Video 全球獨家上架，另外還會有一套日劇後續故事電影版，將於 12 月 20 日上映。

最值得一提是預告並沒有用動畫版神曲YOASOBI《idol》做配樂，動畫第2集op已版指版新不如舊，真人版op又會由誰唱呢？先來看看外角色的造型和表現，網民最滿意是由女團乃木坂46前皇牌成員齋藤飛鳥扮演的星野愛，台上極度可愛、有氣場雙眼會發光，打開家門被狂迷行刺時的眼神也交足戲。

預告並沒有用動畫版神曲YOASOBI《idol》做配樂

網民最滿意是由女團乃木坂46前皇牌成員齋藤飛鳥扮演的星野愛

至於露比演員齊藤渚跟「媽咪」一樣，是前日本女團Equal Love紅星，穿上打歌舞時笑容非常有idol味引死仔。

露比演員齊藤渚跟「媽咪」一樣，是前女團紅星

而有馬佳奈、黑川茜兩位女配角的造型也還原得很出色，全劇最紅的反而是演MEM CYO的あの醬，現時在日本沒有一天不會在電視看到她。

扮演阿奎亞的櫻井海音，雖然演員本身不過23歲，但就有人覺得他演阿奎亞有點老。記者氟沒有這感覺，因為阿奎亞本身有前身記憶，本身神情就比較老成，與其說櫻井海音老，不如說阿媽阿妹都是一線idol，哥哥就嫌樣子未夠精緻。

扮演阿奎亞的櫻井海音，雖然演員本身不過23歲，但就有人覺得他演阿奎亞有點老。

扮演阿奎亞的櫻井海音，雖然演員本身不過23歲，但就有人覺得他演阿奎亞有點老。

最多人想知兩個識「打Call」玩螢光棒的BB有沒有真人化。

最多人想知兩個識「打Call」玩螢光棒的BB有沒有真人化。

網民擔心：8集日劇+電影夠拍咁多劇情？

從預告可以計算出改篇至改個部份：片段中可以見到星野愛住院產子、重登舞台最後被狂迷行刺的全部過程，而一對孖生子女長大後女兒露比當偶像、兒子阿奎亞參演舞台劇，露比與有馬、MEM CYO組成女團「第2代B小町」甚至連黑川茜演戀愛真人秀期間被網暴、在橋上自尋短見的片段都有齊。網民就有點擔心，單程短短8集劇集+1套電影，真的可以完整改篇那麼多份量的故事嗎？

《我推的孩子》真人版全演員名單及漫畫造型對比圖

+ 1

愛／星野愛（齋藤飛鳥 飾）

阿奎亞／星野愛久愛海（櫻井海音 飾）

露比／星野瑠美衣（齋藤渚 飾）

有馬佳奈（原菜乃華 飾）

黑川茜（茅島美月 演）

MEM CYO（あの 飾）

製作人名單

電影導演：スミス

劇集版合同導演，松本花奈

劇本：北川亞矢子

企劃：井元隆佑

音樂：fox capture plan