YOASOBIアイドル我推神曲屈居第2｜日本人vs外國人投選最愛動漫歌｜日本朝日電視台（テレビ朝日）不時都會舉辦各種全國級數的大規模投票活動，例如「動漫歌曲總選舉」（アニソン総選挙）就已經辦過不止一次。最近朝日電視台再辦動漫歌總選時時更攪攪新意思，找來外國人查詢他們的音樂喜好。



搵外國人投票辦「世界的動漫歌總選舉」

日本朝日電視台日前播出《世界動漫歌曲總選舉》（アニメ好き外国人がガチで投票！世界アニソン総選挙）節目，讓日本全國的動漫迷參與投票，選出日本第一的動漫歌曲。今次節目特別在於還設有「海外組」，找來居於外國的動漫迷投票；參與投票的外國人約為1700多人；雖然在統計學上屬於有效數字，但當然和日本人排行榜以十萬人計的投票數有很大差距了。

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按圖放大外國人心目中的最佳動畫歌Top 10：



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海外組YOASOBI屈居第2 經典動畫V型電磁俠排第3

近年紅到發紫的YOASOBI《アイドル》屈居第2；冠軍則是港人至愛的《新世紀福音戰士》主題曲，高橋洋子主唱的《殘酷天使的行動綱領》（残酷な天使のテーゼ）。

至於日本人的投票結果則由《アイドル》無懸念奪冠；第2位則是經典棒球漫畫《Touch》的動畫版主題曲。在YOASOBI之前紅到傻的鬼滅之刃《紅蓮華》排第3、《炎》排第6位，雖然冠軍被YOASOBI拿走但LiSA是唯一一個能有兩首歌打進頭十的Artist，都仲係咁勁。

網民分享外國人和日本人兩個組別的頭10動漫歌對比。https://twitter.com/haruharuAniaka/status/1782015487842582585

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記者也很常聽動畫歌，要選一首心目中的第一名要點仔細想想，但腦海中第一個浮現的歌名是《男兒當入樽》的片尾曲《直到世界的盡頭》（世界が終るまでは…）。尤其是上杉昇和織田哲郎在2012年ASL中同台獻唱的live版，真是有今生無來世，沒聽過的都來聽聽。