《我推的孩子》第二季動畫確定　將在這時間播出　新宣傳畫面釋出

首集開播就一砲而紅，由赤坂アカ原作、 横槍メンゴ作畫改編的現象級動畫《我推的孩子》（推しの子），憑藉著峰迴路轉的劇情，以及對於日本演藝圈現況的描繪，而深受觀眾們的喜愛。



不僅如此，由日本流行天團 YOASOBI 所獻唱的主題曲〈idol〉，更成為了去年最多人收聽的動畫主題曲，人氣可說是恐怖至極。隨著日前 Anime Japan 2024 的舉行，官方也公開了第二季動畫將確定於 7 月播出的消息。距離上一季動畫結束，才過了將近一年的時間，沒想到這麼快就迎來了下一季，這製作速度實在是太神啦！

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《我推的孩子》講述於鄉下工作的婦產科醫生「雨宮吾郎」，在遭到暗殺後，竟然轉生成了本命偶像「星野愛」的孩子「阿奎亞」，就在他感到生活越來越幸福時，星野愛卻遭到瘋狂粉絲殺害，為了找出兇手，他與妹妹「露比」開始了一趟闖蕩演藝圈的瘋狂之旅。

全新視覺圖與紀念映像公開！

除了開播時間之外，官方也帶來了以 2.5 次元舞台劇「東京 BLADE」為主軸的動畫第二波前導視覺圖，以及由聲優們演出的全新紀念影像。除了上一季的聲優陣容回歸外，內山昂輝與小林裕介也將加入演出，分別擔任鴨志田朔夜與姬川大輝的配音。

另外，官方還宣告將在 4 月 12 日公開追加情報，有興趣的朋友，不妨鎖定官方社群帳號，以免錯過第一手消息，屆時小編也會為各位帶來最新情報的！

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