隱藏武器落葉格鬥術取得方法 有如隻狼玩仙峰寺拳法｜艾爾登法環黃金樹幽影攻略｜Elden Ring 艾爾登法環 黃金樹幽影新增了過百種新武器，其中不少位於較隱藏的位置或需要特別方法取得，「落葉格鬥術」就是其中之一，《香港01》科技玩物頻道以下提供落葉格鬥術取得方法攻略。



隱藏武器落葉格鬥術 法環變隻狼玩仙峰寺拳法

落葉格鬥術是 DLC 新增的武器種類「格鬥武器」，普攻是有如隻狼中仙峰寺拳法般華麗的格鬥動作連擊，戰技是很有型（但實戰效果尚不可而知）的發勁。同時落葉格鬥術是雙持武器，按三角+R1能變成雙持模式使出更強的連擊。

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另外落葉格鬥術無法附魔，但可以透過戰灰變成其他屬性，可以變火屬玩炎拳又或冰屬玩寒冰霸拳也都可以。

對他用炎拳吧

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落葉格鬥術取得方法

要取得「落葉格鬥術」玩家需要先到達幽影亞壇；一般而言幽影亞壇是打通恩希斯城後達，但是和本篇的史東薇爾城一樣旁邊有小路可以繞過：不打用恩希斯城 Boss，而是由小路經毒池再乘上幽靈氣流（需要打破石堆開啟）直接上懲罰要塞，從而到達幽影亞壇。路線如下：

影片：



開啟幽靈氣流石堆位置：



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到達幽影亞壇之後，玩家可以在「大道旁的十字記號」賜福取得表情動作「期待切磋」。然後前往「穆斯廢墟」賜福，對賜福旁的 NPC「落葉丹恩」做出期待切磋動作就會觸發 Boss 戰，打贏後便可獲得「落葉格鬥術」和 NPC 所戴的帽子（Cosplay 道具）。