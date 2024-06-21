黃金樹幽影早期攻略｜必拎護符 幽影樹碎片 靈灰位置 舞獅Boss打法｜艾爾登法環 黃金樹幽影正式推出，相信各位褪色者們都想盡快開始遊玩；《香港01》科技玩物頻道以下提供黃金樹幽影早期攻略，包括幽影平原及的收集品、NPC事件、Boss戰心得等。



中 bug 無法進入 DLC 地區解決方法

據指網上有不少玩家表示中 bug，即使打完拉塔恩和蒙格之後都無法進入 DLC 地區；這時可試試重開遊戲和重開 PS5，以及在遊戲主畫面右下角確認是否寫有「Shadow of the Erdtree」字樣。

確認遊戲主畫面右下角是否寫有「Shadow of the Erdtree」字樣

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墓地平原 ＆ 塔之鎮貝瑞特 幽影樹碎片和靈灰位置

在幽影地可以取得「幽影樹碎片」和「靈灰」，然後在任意賜福使用即可永久強化能力，前者可提升角色自身的傷害和減傷率，後者則可提升玩家召喚的骨灰和靈馬的攻擊力和減傷率；但不論何者都只於幽影地內生效。

幽影樹碎片位置：

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靈灰位置：

+ 9

必拎 FP 回復護符 恩惠藍露滴護符

在墓地平原左下角的「恩惠教堂」內可拾得「恩惠藍露滴護符」，效果是隨時間自動回復 FP，相當有用建議優先拿取。需要在前往塔之鎮的大樓梯旁邊的崖邊通道才能到達。

另外在同一區域的「眺望鎮」內可拾得護符「外在神祇的傳說」，效果是提升感應，對出血流或是其他流派的玩家但想針對敵人換上出血武器時會用得到。

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新武器：

孤牢大劍

在西方無名靈廟內打贏Boss孤牢騎士（沒有地城一進去就是Boss戰），可獲得孤牢大劍和孤牢騎士套裝。

帕塔劍和誓約騎士套裝

在畫家的破屋旁邊可以拾到帕塔劍和誓約騎士套裝，帕塔劍是拳刃類武器，裝備後可按三角+R1變成雙持模式。以拳刃類武器而言射程非常長，攻擊速度也不慢，性能不俗，但不太適合跳斬流使用。

骸骨弓

在塔之鎮內一個會被兩隻大蠍子圍攻的地方拾得。

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神獸獅子打法

雖然只是 DLC 的第一隻 Boss，但已經非常難打，如果不召喚小幫手（門口有NPC可以召喚，也可以叫骨灰）單挑的話要有心理準備；當然叫齊幫手的話就不難對付。

牠的攻擊力很高，動作快攻擊範圍又大；不過大部份招式都是向前的撲擊，很多時勇敢地向前碌反而更易避開。比較蠱惑的一招是跳上半空->連衝兩次->頭鎚升起->旋轉自噴，要記得牠的第二次衝撞會捉你連續翻滾，在兩次衝撞中要延後第二次翻滾。

牠的動作招式並不多，在第一階段基本已全部展示、之後基本沒新動作只是會隨著屬性變換加上屬性攻擊，但閃躲方法也是大同小異。還有就是集中攻擊頭部可以擊倒boss，然後可以致命一擊。

NPC 事件

在塔之鎮中可取得「倉庫鎖匙」，然後在賜福「民宅小祭壇」出去轉左能上天橋（有兩隻用法術的黑影），走到盡頭用鎖匙開門會見到一個婆婆 NPC 在裡面睡覺。然後戴上打倒舞獅後獲得的「神獸頭部」，（不會直接掉到你身上，打嬴boss後坐一次賜福/傳送出入就會在王房地上出現）便可以和 NPC 對話，獲得新的祈禱法術「守護靈」。

+ 1

暫時未知此 NPC 劇情後續如何進行，但有玩開都知如果不先開啟 NPC 任務，有機會在之後打完某隻 Boss 後就無法再進行，因此建議先觸發劇情再講。