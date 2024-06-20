艾爾登法環黃金樹幽影 事前必做準備｜DLC開啟條件及進入方法 推薦等級｜Elden Ring 艾爾登法環的大型 DLC《黃金樹幽影》Shadow of the Erdtree 將於明天 6 月 21 日正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下整理遊戲 DLC 前重點資訊及必做準備，包括



黃金樹幽影 DLC 開放時間 PS 版可早玩幾個鍾

如果是 PS 版玩家，可以 6 月 21 日 0 時（即今晚 12 點）開始立即遊玩《黃金樹幽影》；而 Steam 版玩家則需要等到早上 6 時才能開始遊玩。

👉流螢遺器光錐組隊推薦｜崩壞星穹鐵道2.3攻略 流螢強不強抽幾命

黃金樹幽影 DLC 開啟條件和進入方法

這些並不是秘密，官方早前已公開黃金樹幽影的開啟條件及進入方法：玩家需要在遊戲打倒「碎星將軍 拉塔恩」和「鮮血君王 蒙格」這兩個 Boss，然後和位於蒙格 Boss 房間盡頭的米凱拉的繭互動，即可進入 DLC。

相信有不少玩家是早已爆機但未開新周目在等 DLC，如果你是早前玩到一半卻暫時放下了，又或是見到有 DLC 才開始入坑追進度的話，以下提供「碎星將軍 拉塔恩」和「鮮血君王 蒙格」的位置、前往方法及攻略方便你快速追上進度。

👉克洛琳德聖遺物武器組隊推薦｜原神4.7版新角色攻略 強不強抽不抽

「碎星將軍 拉塔恩」屬於早期 Boss 比較簡單，位於蓋利德東南邊的紅獅子城，只要觸發「祭典」事件即可挑戰；觸發方式有 2 個：

1. 打通位於「湖之利匠尼亞」北部的「卡利亞城寨」，找到魔女拉妮並進行她的支線任務，即可觸發祭典。



2. 在亞壇高原任意賜福休息即可觸發祭典。亞壇高原屬於中期地圖，需要在遊戲中收集到兩個「迪可達斯符節」、然後啟動湖區北面的迪可達斯大升降機，又或是走特定路線才能進入，詳細可見下文攻略：



👉艾爾登法環Elden Ring攻略｜屈機無限FP藍秘密露滴入手 一招打2萬

但是要注意一點是拉塔恩同時是許多 NPC 支線的分水嶺，很多 NPC 支線任務需要打倒拉塔恩後才能繼續進行，但同時也有一些支線是打倒拉塔恩之前未完成的話就會無法繼續進行（如塞爾維斯）又或情節、對話有所不同（如拉妮）；因此除非很趕一定要盡快進入 DLC 地區，否則最好先研究一下 NPC 支線相關的狀況。

至於蒙格屬於後期 Boss，而且不是主線必須打倒的 Boss，需要特定方法才能開啟。早期可以完成 NPC「白面具樊雷」的支線，獲得「純血騎士勳章」後使用直接傳送到蒙格溫王朝；如果沒有或未能完成相關支線，另一個方法是到達巨人雪原後，集齊兩個聖樹秘密符節、經洛德大升降機到達化聖雪原，使用雪原西南邊的傳送門到達。

打倒以上兩隻 Boss 之後，便可以和蒙格 Boss 房間盡頭的米凱拉的繭互動，進入 DLC 地區。

👉玩家再數10個《碧血狂殺2》超狂細節 網再感嘆：到底花咗幾多心機

回鍋玩家必做準備

準備01｜再摸熟操作

相信很多將遊戲放下等 DLC 的玩家都像記者一樣已經忘記了遊戲怎麼操作，基本的攻擊、防禦可能都不會忘記，但較細緻的操作一時間未必能記起。以下是一些常用操作：

快速口袋：三角形＋十字掣上下左右

下馬：L3

切換魔法、武器、道具：十字掣上下左右

雙手握持武器：三角+R1（右手）或 三角+L1（左手）

二刀流：裝備兩把同類型的武器後按 L1

開地圖：按下Touchpad

快速傳送至圓桌廳堂：按下Touchpad -> 三角 -> 正方



準備02｜收集鈴珠、刷錢

如果還未找齊鈴珠的話建議先去收集一次，因為你會需要大量鍛造石、墓地鈴蘭和錢來強化在 DLC 獲得的武器 / 骨灰，找齊鈴珠後可以在商店買到除最終強化外所需的鍛造石和墓地鈴蘭。

👉Pokemon卡泡沫爆破開始炒燶！噴火龍閃卡2年插水一半新卡炒價全跌

準備03｜提升等級

等級方面，之前外國媒體報導在其試玩黃金樹幽影時，獲提供 150 級的人物來遊玩，可以認為這就是官方認為符合 DLC 難度的角色等級；建議等級未夠的玩家可先升到 150~160 級左右再來挑戰 DLC 會較好。當然這並不是必要，想以更高等級來較輕鬆過關，又或是以低等級甚至1級來挑戰自己都可以，每人都有屬於自己的玩法（記者自己也打算嘗試挑戰 1 級通關 DLC，但當然會先正常地攻略一次）。

記者的偏智力水桶人配置，其實不是很強，但記者太喜歡月光劍所以這樣玩。

準備04｜先去 2 周目再打 DLC 會否更好？

記者個人會建議不用特意進入二周目或更後面的周目才開始玩 DLC，畢竟可以預期 DLC 會和本篇一樣，有大量一個周目只能拿到一把的武器和戰灰；如果想要玩雙持的話始終都需要打兩次 DLC 來重覆獲得這些武器 / 戰灰，既然如此就沒必要特意多跑一次周目，先打通一次，有需要時再去新周目進行收集會更有效率。

👉薩爾達傳說智慧的再現、Ｍario Party新作 Nintendo Direct懶人包