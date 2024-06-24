大刀、獵龍大刀超強力新武器取得方法｜艾爾登法環黃金樹幽影攻略｜Elden Ring 艾爾登法環 黃金樹幽影新增了過百種新武器，大刀就是其中之一，《香港01》科技玩物頻道以下提供大刀及獵龍大刀得方法攻略。



新武器大刀 動作、外型均類似ＭH太刀

艾爾登法環 黃金樹幽影裡新增了多款新的武器類型，「大刀」亦是其中之一；叫大刀聽起來很中國式但其實是指日式的「大太刀」。記者暫時在遊戲中發現兩把大刀，分別是「大刀」和「獵龍大刀」，兩把都拿到就可以玩大太刀二刀流；而且兩把都是相當早期就能入手，可以在 DLC 做太刀俠打遍幽影地。

拎兩把大太刀確係幾型...

👉艾爾登法環黃金樹幽影DLC推薦等級150+回鍋玩家必做的4項準備工作

值得一提是法環中的大刀部份攻擊動作和 Monster Hunter 中的太刀十分相似，特別是雙手握持時輕攻擊第二段和第三段的突刺->上挑斬，相信有在 MH 中玩過太刀的玩家都會很有親切感，記者感覺算是對 Monster Hunter 的一種致敬。

👉黃金樹幽影早期攻略｜必拎護符 幽影樹碎片靈灰位置 舞獅Boss打法

大刀、獵龍大刀取得方法

以下為兩把新武器的取得方法：首先是「大刀」，去下圖地點拾取即可獲得，就在第一隻靈火龍的位置，毋須任何前置準備。

而「獵龍大刀」則需要在地牢「龍洞」裡面打倒 Boss「古龍人」獲得。位置請看下圖：

+ 10

👉隱藏武器落葉格鬥術取得方法｜艾爾登法環黃金樹幽影攻略

獵龍大刀無法附魔，也因為是特殊武器不能更換戰技和轉屬；力敏以外的流派較難使用。但是專用戰技「傷龍斬」相當霸道，雖然介紹上寫主要特點是對龍族有額外傷害，但戰技本身的威力和削韌效果都十分霸道，很像未被削弱前的名刀月隱戰技，可輕鬆將敵人打至體崩。

蓄力使出傷龍斬時更會追加光波

而大刀則可以附魔 ／ 轉屬，轉屬後的數值也相當不錯，各個流派都可以用，出血流也可將其轉成血屬性，計算角色的能力加成後出血值可以超過 100，相當強勁。