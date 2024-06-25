火巨人擊倒方法取得新露滴 大燃爐壺製作書位置｜黃金樹幽影攻略｜艾爾登法環 黃金樹幽影正式推出，相信各位褪色者們都想盡快開始遊玩；《香港01》科技玩物頻道以下提供黃金樹幽影攻略，整理火巨人擊倒方法以取得新露滴，及大燃爐壺製作書位置。



火巨人輕鬆擊倒方法

在幽影地各處都有這些火巨人，在一開始的墓地平原就已經有一隻，當玩家接近到一定距離之後就會開始攻擊。打倒火巨人後可以獲得新的秘藥露滴，能為秘藥添加新效果。

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火巨人的 HP 達到 10 萬以上，可能有玩家隨便砍了一兩刀發現 HP 怎麼這麼多要怎樣打；遊戲中存在一些超高傷害的流派可以直接打死火巨人，但正攻法是不停攻擊它的雙腳，累積攻擊之後會聽到等同平時令敵人失去平衡跪地時的「碰」一聲（體崩），只要令它體崩 3~4 次之後它就會倒地（左右腳輪流打體崩會比較快），這時跑去它的臉部可施展致命一擊，能打出 5~6 萬的傷害，將以上流程重覆一次就能打倒火巨人。

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火巨人雖然招式動作單調並不難閃避，但攻擊力非常高，一個不小心就會被它送回賜福。尤其如果在火巨人的前方攻擊，他會使用橫掃或捕捉技能，十分麻煩；建議直接貼著腳底打，這樣火巨人就只會使用抬腳踩地、原地跳起踩或無限追蹤火球這幾個招式。

一般可能騎著馬打的人會比較多方便跳起迴避踩地後的超高威力地火，這裡推薦一個更方便的打法：潛霧猛禽。只要在它快踩下來的時候發動潛霧猛禽就可擋住爆炸，然後自動觸發的騰空動作又可迴避後續的地火，即使是兩腳騰空的原地跳起踩都能用霧潛猛禽防住，非常方便。

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不過要警覺如果見到頭頂不停有火星掉落，就代表火巨人準備使用無限追蹤火球之術，要立即上馬閃避。

見到頭頂有火星掉落就要立即上馬走人

打倒火巨人後可以獲得新的露滴，其中以第一隻墓地平原火巨人掉落的「反彈硬露滴」最特別，效果是提升發動防禦瞬間的減傷率和防禦強度，同時在效果期間成功擋下敵人攻擊的話（即所謂 Just guard），可強化後續的防禦反擊，將法環玩到變成隻狼。

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除了以上的正攻法之外還有一個打倒火巨人的方法，就是使用「大燃爐壺」投進巨人頭頂的火爐，可以令其「炸膛」直接秒殺。大燃爐壺的製作書位於艾拉克大橋下方的破屋（不需要落到河，直接在三叉口十字記號可以前往），位置如下：

製作大燃爐壺需要「燃爐面具」，在拾到製作書的位置可以撿到兩個，也可以打倒火巨人獲得；如果用光了，在幽影城的「城底積水處」可以大量拾到。城底積水處的前往方法可見下圖：

+ 4

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注意如果要令火巨人炸膛，需要在高處將壺直接投進巨人頭頂的火爐內，炸到巨人的面或者身體就不計數。另外網上有人回報指用大火炎壺也可以達到同樣效果，不過記者未有測試。還有就是遊戲後期有些火巨人穿有腿甲，無法以斬腳方式擊倒，這時就只能用壺來炸了。