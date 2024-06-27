2024 電競世界盃開幕在即｜一文睇直播連結、比賽項目等重點資訊｜2024 電競世界盃（2024 Esports World Cup，2024 EWC）即將在沙特阿拉伯首都利雅德舉行，《香港01》科技玩物頻道以下整理懶人包，包括賽事項目、直播連結等。



2024 電競世界盃下星期正式舉行 19個項目逾6000萬美金獎金

由沙特阿拉伯主辦的第一屆 2024 電競世界盃（2024 Esports World Cup，2024 EWC）即將在沙特首都利雅德舉行，由 7 月 4 日開始直到 8 月 24 日結束。

較少留意電競新聞的朋友可能很難將沙特阿拉伯和電競聯想在一起，畢竟許多人對沙地的印象就只有石油；而這正是沙地要辦這場大型電競賽事的主要原因，2024 電競世界盃是沙特阿拉伯「2030 年願景」政策的一部分，目標是實現國家經濟多元化，減少對石油的依賴。

2024電競世界盃7月鬥LoL等19項目

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有齊英雄聯盟LoL、Apex Legends等人氣項目

2024 電競世界盃囊括了 19 個不同遊戲項目，最令人注目的地方是總獎金池高達 6000 萬美元（約 4 億 7 千萬港元）而受到全球遊戲玩家關注，亦是史上總獎金池最高的電競賽事。

全部 19 個項目如下：



《Apex 英雄》

《絕對武力2》

《Dota 2》

《EA Sports FC 24》

《要塞英雄》

《Free Fire—我要活下去》

《王者榮耀》

《無盡對決》

《英雄聯盟》

《鬥陣特攻2》

《絕地求生》

《PUBG MOBILE：絕地求生M》

《虹彩六號：圍攻行動》

《RENNSPORT》

《火箭聯盟》

《星海爭霸II》

《街頭霸王6》

《聯盟戰棋》

《鐵拳8》

《RENNSPORT》

《Rocket League》

《星海爭霸II》

《快打旋風6》

《聯盟戰棋》

《鐵拳8》

《決勝時刻》



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LoL比賽賽程

雖然今次電競世界盃項目眾多，但相信《英雄聯盟》比賽應該仍是較多人關心和會想觀看的一項；今次電競世界盃中的《英雄聯盟》比賽採用邀請制，請來四大主要賽區 LCK、LPL、LEC、LCS 的前兩名隊伍共 8 支隊伍進行單敗淘汰賽，觀眾們很熟悉的 T1、BLG、TL、G2 等隊伍都會參戰；冠軍隊伍獎金高達 40 萬美元。

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賽程如下（香港時間）：



7 月 4 日 23：00 - 八強賽（連打 2 場）

7 月 5 日 23：00 - 八強賽（連打 2 場）

7 月 6 日 23：00 - 四強賽 Match

7 月 7 日 02：00 - 四強賽 Match 2

7 月 8 日 00：00 - 總決賽



是次電競世界杯維持 8 個星期，有興趣可以到官方網頁查看每個星期的比賽項目，看看自己心水遊戲的比賽什麼時候上演。

2024 電競世界盃官方直播網址：

YouTube

Twitch