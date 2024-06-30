今汐強度、蛋池分析 聲骸武器組隊推薦｜鳴潮1.1版本 角色攻略｜跨平台開放世界遊戲《鳴潮》剛在今日 6 月 28 日更新至 1.1 版本，推出全新 5 星角色「今汐」；《香港01》科技玩物頻道以下提供今汐全方位攻略，包括角色用法及蛋池分析，聲骸、武器及組隊推薦等。



今汐角色簡介

今汐是《鳴潮》1.1版本中實裝的 5 星衍射屬性長刃角色。今汐是遊戲現時的主要舞台「今州」的令尹大人（可理解為最高負責人），亦是 1.0 版本主線劇情的重要人物。而最重要的是今汐的外觀設計出色，超美的造型使令尹大人成為現在《鳴潮》中最受關注的角色之一。

令尹大人美如畫

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今汐強嗎 值得抽嗎

就目前的情報而言今汐相當強勁，自身傷害高的同時又有特殊機制，具有完整的空戰能力，同時組隊靈活度也大，而最重要的是連戰鬥特效也非常華麗，不論你是外觀黨還是強度黨都推薦抽取。

可以感受到庫洛遊戲在今汐身上真的下了很多工夫...

今汐基本玩法

今汐的技能說明非常複雜，單看文字大概會看得頭暈轉向，但實際操作並不是那麼複雜。

簡單來說只要打完普攻 4 段會強化自身 E 技，然後使用此強化 E 技就會進入浮空狀態（凌霄），可以在空中行走和攻擊，同時浮空狀態期間普攻和 E 技都會再強化。而在浮空狀態打完強化普攻 4 段後，還會再進一步強化浮空狀態（遊龍迴光，維持 5 秒），E 技也會再強化為最強的「驚龍破空」。另外由於每次強化狀態時都會重置 E 技冷卻，所以在浮空期間記得先要打完普攻 4 段之前打出 E 技。

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所以今汐實際在戰鬥中的操作並不複雜，上場後普攻 4 段再 E 技進入浮空狀態，然後再打E 技和普攻 4 段進入「遊龍迴光」狀態，然後再打普攻直到遊龍迴光完結前使出最強 E 技「驚龍破空」後換人。

驚龍破空

而驚龍破空之所以是今汐的最強攻擊，是因為今汐有著「韶光」機制：隊伍中所有角色造成屬性傷害時，將為今汐提供一層韶光，而隊中有角色發動協同攻擊時，則可獲得 2 層每層韶光都會提高驚龍破空的傷害倍率，最多計算 50 層。當韶光累積到 25 層左右時，驚龍破空已能造成約等如大技的傷害，非常恐怖。

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另外今汐使用驚龍破空後，還可獲得一個增益「同奏」（每 25 秒才能獲得 1 次），可一次性無視協奏能量，在換人時直接發動各自的離場和入場技能；也因為這個技能讓今汐可以令各種隊伍的運轉都順滑，毋須經常讓不是主力輸出的角色打普攻儲協奏能量。

大技則是單純的高傷害攻擊，但是能量需求高冷卻時間也長。

別的不說，單技能特效已經滿分。

今汐命之座（共鳴鏈）相關

比較多人討論的命座是 2 命：效果是戰鬥外自動回滿「昭光」效果，可以毋須上鏈開怪就直接打出最大倍率的「驚龍破空」，地圖上的精英敵人基本上都可一波帶走，刷各種關卡時也很方便。但記者認為 0 命已很足夠了，還是那句，PVE 遊戲不要強度恐慌，沒有說一定要幾命幾命才打得過的。

+ 1

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專武相關

今汐的專武「時和歲稔」相當優秀，因為今汐的主要傷害來自特殊共鳴技能「驚龍破空」，而且在浮空模式下部份普攻也會視為共鳴技能傷害，所以專武合共能提升 48% 共鳴技能傷害是相當大的提升。《鳴潮》還有一大好處是武器池不會歪，最多 80 抽保底必定抽到 pickup 武器；如果想外觀畢業的話也是可以優先抽專武。

如果資源有限時命之座和專武如何選擇，建議按 2+1 > 2+0 或 0+1 -> 0+0 優先度自行分配資源。還要考慮今版還有另一 5 星角色、同樣造型美美的「長離」，如果不打算在這遊戲上課金太多，就要自己衡量要不要留石抽長離了。當然如果有錢/有愛就抽好抽滿吧。

不過記者作為圖鑑黨，比起強度會傾向優先收集喜愛的角色，所以就打算不抽今次武器池而是留石抽長離，今汐的武器就用 45 級送的普池 5 星武器自選箱換長刃「浩境鄰光」算了。

今汐聲骸

全角色的標配43311，套裝自然是選用衍射套「浮星袪暗」4件套，而 4 Cost 自然是用最新的周本王「角」，效果是發動聲骸技能之後提升共鳴技能傷害，基本上就是為了今汐度身訂造。

3 Cost 用衍射傷害和攻擊力的差距不大，可以優先選擇副詞條優秀的，當然前提是要維持 1 個攻擊力和 1 個衍射傷害的配置。而1 Cost 自然只用攻擊力。

副詞條優先雙爆，%攻擊力和共鳴技能傷害次之，然後是共鳴爆發傷害和充能效率，其他普攻傷害、重擊傷害、生命和防禦等都沒多大用途。由於今汐共鳴爆發需要多達 150 能量，所以適度的充能詞條是完全不虧，不用追求完美雙爆攻擊。

今汐組隊

由於今汐擁有強行觸發離場/進場技能的特效，令她基本上什麼隊伍都能適配，可作為雙C體系的其中 1C 放到各種隊伍中。如果以今汐為單人主 C 的話，最理想是配合能提供協同攻擊的角色例如吟霖、莫特菲和淵武，以活用今汐的「詔光」機制。若沒有或不想練的話，使用延奏技能是提升共鳴技能傷害的角色如桃祈亦是可以。