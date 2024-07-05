絕區零攻略｜六分街寶箱（小卡格車）位置一覽｜手遊新作｜由《崩壞: 星穹鐵道》、《原神》開發商米哈遊開發的最新跨平台手機動作遊戲《絕區零》（Zenless Zone Zero / ZZZ）終於在 7 月 4 日正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲六分街寶箱（小卡格車）位置一覽。



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絕區零獎章成就系統 免費菲林入手途徑

當玩家主線推到一定進度後就會經主線任務遇到 NPC 喵吉，同時開放獎章收集，亦即地區事件成就系統：在每個地區完成指定事件後可獲得獎章，然後可以在喵吉處領取菲林（原石）等豐厚獎勵。而隨著主線進度及繩匠等級提高還會開放更多地區的事件收集。

喵吉

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而獎章收集其中一個部份就是要找出該地區內的所有小卡格車的位置，這些小格車等同寶箱，開啟時可得到菲林（原石）、繩匠經驗等獎勵。而且小卡格車不需要，只要玩家開局後到可以在六分街自由行動時已可去開啟。

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按圖放大六分區全部小卡格車位置：



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