Switch 2 最新爆料｜日媒指任天堂遊戲後繼主機或2025 年尾才發售｜日本遊戲廠商任天堂早前承認 Switch 後繼機（暫稱Switch 2代）的存在，但之後就一直未聽到進一步消息，不論是後繼機正式名稱、硬件規格、上市日期及預定售價等均未經官方證實，坊間的爆料、流出和預測自然是繼續出現。最近日本就有網站指出 Switch 2 很有可能要到 2025 年尾才正式發售，玩家可能還要等上一年半。



日本新聞網站訪問前《Fami》通主編 推測 Switch 2 發售時間

最近日本 Yahoo 新聞訪問了前《Fami》通主編、現 KADOKAWA 的數位娛樂資深顧問「濱村通訊」濱村弘一先生，請他分享一下關於 Switch 後繼機的看法。

濱村弘一認為在現在的時間點，任天堂很有可能尚未決定 Switch 後繼機的確實發售日苛期。他續指 PS5 剛推出的時候飽受貨源短缺和炒家屯貨的問題困擾；考慮到 Switch 也是全球熱賣的主機，可以預期 Switch 2 推出的時候會有大量買家搶購。濱村弘一認為任天堂是一家非常照顧玩家感受的公司；自然不會希望出現有玩家想買卻買不到新主機的情況。

Switch 2 的網路概念圖片

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而為了避免貨源短缺，最直接的方法就是任天堂先屯積大量存貨在手，貨源充足就不會賣到短缺，沒有短缺也就自然不會有炒價。而建立這樣龐大的庫存量自然需要時間，因此 Switch 2 很可能還有一段時間才會正式發售。

數日前任天堂社長古川俊太郎就在股東大會中公開表示會最優先考慮提供滿足客戶需要的主機數量；亦表示生產材料不足的問題已成過去。

而盡可能延後 Switch 2 的發售還有一個好處，就是能將 Switch 的壽命以及 Switch 遊戲的銷量時間延長到極限。雖然將發售時間拖得太後的話，也有可能會錯過最好的發售時機、引來股東及玩家的不滿等；但相信只要任天堂祭出「為了確保貨源以解決炒家問題」這種冠冕堂皇的理由，玩家們應該都會拍手叫好。

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早前任天堂在其官方推特（Twitter，現 X）上發表聲明，指將會在「今期中」發表 Switch 後繼機。日語「今期中」可理解為「今個財政年度中」，換言之即是 2025 年 3 月之前。考慮到以上各種狀況，濱村弘一認為任天堂很可能會將 Switch 2 的公布時間待到最後的 2025 年 3 月，而正式發售時間可能會在 2025 年夏季甚至年末。

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任天堂社長古川俊太郎

另外濱村弘一也認為 Switch 2 並不會像 WiiU 那樣成為「爆死的後繼機」，原因是現時玩家的參與度比以前已大不相同。Switch 用了多時間經營線上服務，玩家和主機廠商的關係更為密切，相信 Switch 2 不會像以前的主機一樣一換代就「重置」玩家和廠商之間的關係。