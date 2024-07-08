Switch 2 最新爆料｜日媒指任天堂遊戲後繼主機或2025 年尾才發售
Switch 2 最新爆料｜日媒指任天堂遊戲後繼主機或2025 年尾才發售｜日本遊戲廠商任天堂早前承認 Switch 後繼機（暫稱Switch 2代）的存在，但之後就一直未聽到進一步消息，不論是後繼機正式名稱、硬件規格、上市日期及預定售價等均未經官方證實，坊間的爆料、流出和預測自然是繼續出現。最近日本就有網站指出 Switch 2 很有可能要到 2025 年尾才正式發售，玩家可能還要等上一年半。
日本新聞網站訪問前《Fami》通主編 推測 Switch 2 發售時間
最近日本 Yahoo 新聞訪問了前《Fami》通主編、現 KADOKAWA 的數位娛樂資深顧問「濱村通訊」濱村弘一先生，請他分享一下關於 Switch 後繼機的看法。
濱村弘一認為在現在的時間點，任天堂很有可能尚未決定 Switch 後繼機的確實發售日苛期。他續指 PS5 剛推出的時候飽受貨源短缺和炒家屯貨的問題困擾；考慮到 Switch 也是全球熱賣的主機，可以預期 Switch 2 推出的時候會有大量買家搶購。濱村弘一認為任天堂是一家非常照顧玩家感受的公司；自然不會希望出現有玩家想買卻買不到新主機的情況。
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而為了避免貨源短缺，最直接的方法就是任天堂先屯積大量存貨在手，貨源充足就不會賣到短缺，沒有短缺也就自然不會有炒價。而建立這樣龐大的庫存量自然需要時間，因此 Switch 2 很可能還有一段時間才會正式發售。
而盡可能延後 Switch 2 的發售還有一個好處，就是能將 Switch 的壽命以及 Switch 遊戲的銷量時間延長到極限。雖然將發售時間拖得太後的話，也有可能會錯過最好的發售時機、引來股東及玩家的不滿等；但相信只要任天堂祭出「為了確保貨源以解決炒家問題」這種冠冕堂皇的理由，玩家們應該都會拍手叫好。
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早前任天堂在其官方推特（Twitter，現 X）上發表聲明，指將會在「今期中」發表 Switch 後繼機。日語「今期中」可理解為「今個財政年度中」，換言之即是 2025 年 3 月之前。考慮到以上各種狀況，濱村弘一認為任天堂很可能會將 Switch 2 的公布時間待到最後的 2025 年 3 月，而正式發售時間可能會在 2025 年夏季甚至年末。
另外濱村弘一也認為 Switch 2 並不會像 WiiU 那樣成為「爆死的後繼機」，原因是現時玩家的參與度比以前已大不相同。Switch 用了多時間經營線上服務，玩家和主機廠商的關係更為密切，相信 Switch 2 不會像以前的主機一樣一換代就「重置」玩家和廠商之間的關係。