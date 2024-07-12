Xbox Game Pass 突發加價 7 成｜新增平價戶口首發遊戲要等6個月無首發遊戲｜微軟的遊戲訂閱服務「Game Pass」因為其超高性價比、只需低廉月費就能玩到數百款遊戲的豐富內容而備受玩家追捧；不過所謂在商言商、微軟也不是開善堂，在經營多年 Game Pass 得到一定市場佔有率之後，微軟最近宣布 Xbox Game Pass 將會加價。



Xbox Game Pass 正式加價 加幅高達7成

微軟 Microsoft 在稍早時份正式宣布 Game Pass 全線加價，不同地區、不同方案的價格加幅有所不同。其中香港地區的 PC Game Pass 加幅極大，由原本每月 HK$29 加至 HK$49，漲幅接近 7 成。由於 PC Game Pass 不設有折扣的整年購買、只能逐月續購，加價後的 PC Game Pass 一年下來貴了足足 240 元。

https://assets.xboxservices.com/assets/42/85/42850801-4997-491d-a5bd-69c5bd7948ac.pdf?n=FINAL%20Game%20Pass%20price%20updates%20by%20country%20and%20currency.pdf

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較貴的方案也同樣加價，所幸加幅就沒有那麼誇張：Game Pass Ultimate 的月費由 HK$85 調高至 HK$100，Game Pass Core 的年費則由 HK$349 加至 HK$409，加幅約為 17%。不過值得一提是的香港地區的 Game Pass Ultimate 仍然比美國等其他地區便宜得多；美國的 Game Pass Ultimate 在加價後月費高達 $19.99 美元（約 $156 港元）。

Xbox Game Pass

新增標準版無咁貴但無首發遊戲 新作要等半年才入庫

與此同時，官方將會新推出相對便宜、但內容也比 Ultimate 少的中價方案 Xbox Game Pass Standard（標準版）供玩家選擇：這個方案可以讓玩家玩到 Game Pass 遊戲庫、進行線上多人遊玩及會員限定的商店折扣；但就沒有首發遊戲、EA Play 及雲端遊玩等額外內容。而官方亦提到 Game Pass 的首發遊戲將會在推出一段時間後加入 Standard 版中，因此平 plan 也一樣玩得到，只是會比人遲一些。

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Xbox Game Pass Standard 月費為 $15 美金，香港地區價格尚未確定。若按照 Game Pass Ultimate 在香港和美國的價錢比例計算，Xbox Game Pass Standard 在香港的月費應該會在 $75 港元左右。有網民整理了 Xbox Game Pass 的改動，可一併參考：

https://x.com/klobrille/status/1810852087678321071

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簡言之就是 Xbox Game Pass 加價，然後將新推比 Ultimate 便宜但沒有首發遊戲的 Standard 版；如果你只用 PC Game Pass，除了加價之外服務範圍不變，使用上和以往沒有分別。

至於上面提到的新的首發遊戲什麼時候才會加入 Standard 版 Game Pass，外國知名爆料人 Jez Corden 就指自己收到消息，指這視乎每款遊戲而不同，但一般都會在 6~12 個月左右。若爆料為真，則將來 Standard 版用戶需要等最少半年才玩到 Ultimate 用戶可以 Day 1 玩到的新作了。

https://x.com/JezCorden/status/1811064085116600425

另外隨著 Xbox Game Pass Standard 的出現，既有的 Console 版 Xbox Game Pass 亦將逐步結束；該方案已不再接受新訂閱，而現有用戶則可繼續使用該方案直到取消訂閱/到期為止。