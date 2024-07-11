翡翠遺器光錐組隊推薦 強不強抽不抽｜崩壞星穹鐵道2.3新角色攻略｜人氣跨平台手機遊戲《崩壞: 星穹鐵道》2.3 版本來到下半，蛋池亦轉為新的 5 星角色「翡翠」；《香港01》科技玩物頻道以下提供翡翠全攻略，包括強度及抽取分析、遺器光錐及組隊推薦。



翡翠角色簡介

翡翠是《崩壞: 星穹鐵道》2.3 版本實裝的 5 星量子屬性智識角色，是遊戲中實力強力的集團「星際和平公司」的高級幹部「石心十人」之人，亦是繼托帕、砂金之後第三位實裝為可玩角色的「石心十人」。

翡翠

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必須一提的是翡翠的配音是 8、90 後十分熟悉的三石琴乃，亦即《高智能方程式》的菅生明日香、《美少女戰士》的月野兔、《新世紀福音戰士》EVA 的葛城美里、《Gundam SEED》的艦長瑪琉·拉米亞斯等等，說是女神級別也不為過；相信不少有一定資歷的 ACG 迷單是為了配音都狗衝了翡翠。

翡翠基本玩法

翡翠同時具備輔助及範圍輸出能力：翡翠的戰技（ E 技）可以指定一位隊友成為「收債人」，被指定的隊友速度會提高，並在攻擊時追成額外傷害。同時翡翠及收債人的攻擊每命中1個敵人都可為翡翠累積充能，儲滿 8 層之後翡翠就發動追加攻擊。

而翡翠本身的群體輸出能力也相當高，因為翡翠的天賦「剔礫之牙」可以在翡翠每次發動追加攻擊之後為自身疊加增益，疊滿後可以提供超過100%的爆擊傷害和50%的攻擊力，相當誇張。當戰鬥時程較長時，翡翠就能發揮恐怖的輸出能力。

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翡翠強嗎值得抽嗎

翡翠也有著不錯的強度；同時具備輔助及輸出能力令她可以在各種隊伍中都通用，不單能作為追擊隊（不知道第幾次）的補強，也可以為傳統的三保一單 C 隊伍添加打追加攻擊的能力。雖然並不是毀天滅地、有和沒有體驗差距極大的超強勢強色，但這類柔軟、靈活度高的角色抽了基本都不會虧。

如果本身有練追擊體系的隊伍/角色如托帕、姬子等，又或是覺得虛構敍事很有困難、想要用來打虛構敍事的角色，那麼翡翠很值得抽取。但如果你像記者一樣在之前的版本中已 all-in 了黃泉、流螢，又想要留石抽接下來的一眾仙舟新角色如雲璃、椒丘、靈砂、飛霄等等，那麼跳過翡翠亦沒有太大問題。當然如果你是課長捨得課金那自然可以抽好抽滿。

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翡翠星魂（命之座）相關

翡翠並不太依賴星魂運作，0 命翡翠已能完整發揮所有功能；1 命可以提高翡翠的對單能力，2 命能提升爆擊率，屬於有是不錯但也沒有到很值得特意抽取的程度。比起命座會建議優先確保翡翠的專武（光錐）「偏偏希望無價」，再有資源剩下時再檢討是要抽命座還是留石。4 命和 6 命都是提升翡翠自身的傷害，想要將翡翠養成主力輸出的課長可以抽取。

+ 1

翡翠光錐

翡翠的專武（光錐）「偏偏希望無價」簡單暴力，效果是提升爆擊率和追加攻擊傷害，並且可以在裝備者發動普攻後令終結技和追加攻擊無視一定百份比的防禦力。

如果不打算抽專武，翡翠可用的代用光錐有姬子專武「銀河鐵道之夜」、模擬宇宙光錐「不息的演算」、大月卡光錐「今日亦是和平的一日」、四星光錐「我的誕生」、「銀河淪陷日」等等。當然代用和專武相比始終會有距離。

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翡翠遺器

用量子套或大公套均可，單從數字上看大公套會比量子套更強，因為翡翠的追加攻擊段數多，能吃盡大公套的攻擊力加成，但如果副詞條差距較大、已有副詞條很好的量子套直使接使用亦可。

內圈方面停轉、出雲、茨岡尼亞和奔狼都能用，優先選副詞條最好的即可；不過出雲就一定要隊中有另一位知識角色。如果是從頭開始刷的話，建議直接刷較新的茨岡尼亞和奔狼，副產品再給其他角色用。

主詞條雙爆身、速度鞋、量子傷害球和充能繩或攻擊繩；副詞條優先確保能吃滿專武的 200% 爆傷，之後找爆擊率、百份比攻擊力和速度。

翡翠組隊

翡翠的靈活度很高，幾乎什麼隊伍都能使用；即使未必是某個隊伍/體系的最優選擇也往往能作為不錯的代用角色。最理想的組合是黑塔+翡翠+知更鳥+砂金，主要受益於黑塔和翡翠之間的良好互動（一有怪半血黑塔就出追加攻擊，然後觸發翡翠的追加攻擊再令其他敵人減到半血以下又再觸發黑塔的追加攻擊）。

黑塔以外，翡翠和托帕、姬子、克拉拉、銀枝等有追加攻擊、範圍輸出的角色也能配合；也可用來輔助單體傷害主 C 如 希兒、彥卿等來補足對群輸出，甚至可以作為任何需要速度的角色的輔助，例如卡夫卡、鏡流等都能夠使用。另外由於翡翠的 E 技有扣血效果，配合需要消耗自身血量的「刃」使用也有不錯的效果。