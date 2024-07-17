人中8六折、艾爾登法環7折｜PS Store 夏日優惠低至3折、20款抵玩必買推薦｜夏天是遊戲界的發布會、展覽會及特賣活動集中舉行的季節，繼早前的 Steam 夏日特賣後，現在又有 PlayStation Store 的夏日優惠開跑，以下整理 20 款抵玩必買遊戲推薦。



PlayStation Store夏日優惠開跑 近2千款遊戲低至3折出售

感覺 PS Store 最近舉行特賣的頻度較以往更高；不過夏日優惠作為 PlayStation 的年度重點優惠活動之一，規模當然比平時的其他特賣更大。是次特優共有近 2000 款完整遊戲打折出售，若將 DLC 等額外內容也包括在內的話，整個特賣的打折商品更是超過 3300 款。

PS Store 夏日優惠

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而除了打折商品數量多之外陣容也是十分吸引，像是《人中之龍8》六折、《艾爾登法環》七折、《街頭霸王6》半價、《霍格華茲的傳承》四折等等；如果最近的大作都不合心水、正愁沒遊戲玩的話，今次特賣肯定有合你心水的選擇。

按圖放大PS Store 夏日優惠20款抵玩必買推薦：



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PS Store 夏日優惠20款抵玩必買推薦：



人中之龍８ PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-40% 優惠價HK$280.80。原價HK$468.00。



人中之龍7外傳 英雄無名 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-40% 優惠價HK$178.80。原價HK$298.00。



鐵拳8 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

-43% 優惠價HK$324.33。原價HK$569.00。



艾爾登法環 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 泰文, 繁體中文)

-30% 優惠價HK$335.30。原價HK$479.00。



機戰傭兵VI 境界天火 PS4＆PS5 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

-30% 優惠價HK$335.30。原價HK$479.00。



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《霍格華茲的傳承》PS5 版 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-60% 優惠價HK$219.20。原價HK$548.00。



Street Fighter 6 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-50% 優惠價HK$229.00。原價HK$458.00。



女神異聞錄５ 皇家版 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

-50% 優惠價HK$219.00。原價HK$438.00。



女神異聞錄３ Reload PS4＆PS5 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

-30% 優惠價HK$334.60。原價HK$478.00。



Lies of P (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-40% 優惠價HK$196.80。原價HK$328.00。



Devil May Cry 5 Special Edition (英文, 日文)

-60% 優惠價HK$123.20。原價HK$308.00。



逆轉裁判456 王泥喜精選集 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-20% 優惠價HK$310.40。原價HK$388.00。



Hi-Fi RUSH (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-40% 優惠價HK$127.80。原價HK$213.00。



忍者龜：許瑞德的復仇 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文)

-33% 優惠價HK$132.66。原價HK$198.00。



Blasphemous 2 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-50% 優惠價HK$119.00。原價HK$238.00。



DJMAX RESPECT (韓文, 英文, 繁體中文)

-80% 優惠價HK$79.60。原價HK$398.00。



END OF ETERNITY 4K/HD EDITION (中日英韓文版)

-75% 優惠價HK$89.50。原價HK$358.00。



少女魔淨 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-45% 優惠價HK$121.00。原價HK$220.00。



聖女戰旗 Banner of the Maid (簡體中文, 英文, 繁體中文)

-80% 優惠價HK$23.60。原價HK$118.00。



復活邪神3 (韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-70% 優惠價HK$92.40。原價HK$308.00。



MELTY BLOOD: TYPE LUMINA (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

-50% 優惠價HK$199.00。原價HK$398.00。

