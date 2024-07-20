動漫節2024｜高達SEED Freedom STRICT-G 時裝店｜魔蟹斜孭袋必搶｜機動戰士Gundam模型王大賽、特別版Gunpla、完成品Metal Build……還有STRICT-G 日系潮服子品牌的pop up store，都是近年動漫節非常受歡迎的元素。撞正電影版《高達SEED Freedom》票房暢旺，今年 STRICT-G 的香港特別注tee，當然也要「爆SEED」！另外還有看過電影必定想儲的「魔蟹斜孭袋」！



動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

香港Pop Up 獨家發售之限定品 LOLLY TALK 成員阿妹率先試穿

於7月26日起於動漫節內開設5日限定《STRICT-G POP-UP IN ACGHK2024 》，展示及發售多款日本版、香港限定版商品。特別邀請新生代人氣女團 LOLLY TALK 成員阿妹拍攝本季造型照。

動漫節2024｜門票獨家減$5優惠＋免費入場法一文看清｜活動時間表

店外更有SEED Freedom 角色打卡位，入動漫記得去睇睇。

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首推薦當然是《機動戰士高達 SEED FREEDOM》為主題的香港限定版Tee，以及魔蟹造型斜孭袋！ SEED FREEDOM 香港限定版Tee｜今次香港版tee有別於UC機體的霓虹燈管燈箱風格，STRIKE FREEDOM GUNDAM TYPE II 背後是街頭塗鴉風格的香港摩天大廈群，與「水星」tee的維港夜景skyline有點像。

INFINITE JUSTICE GUNDAM TYPE II 香港限定tee ＄380

有睇劇場版才會明，為何一年戰爭的「魔蟹」會變了《SEED FREEDOM》的吉祥物，原來片中阿斯蘭的愛機INFINITE JUSTICE GUNDAM TYPE II 正隱藏在這毚殼內。而這斜孭袋的細節也有心思，袋子打開、內裡全都是INFINITE JUSTICE GUNDAM TYPE II 的插圖，盡顯心思。

「魔蟹斜孭袋」$450

去年《水星的魔女》主題的特別版，記者在Day 1 下午去已被搶購一空，今年「爆種」如此大熱，恐怕完了頭籌時段就必定要去掃，否則又要撲個空！

其他動漫節2024高達SEED Freedom STRICT-G 時裝店新貨

SEED Freeam 軍褸

《STRICT-G》 x NEW ERA 鴨嘴帽

全球知名運動潮流品牌 NEW ERA 合作推出士高達 SEED FREEDOM》標誌設計四款 CAP 帽，包括3個來自《機動戰士高達 SEED FREEDOM》劇中軍事組織標誌。各$510（留意有對翼那個標誌不是《00》天人組織）

《STRICT-G》 自家 G GUNDAM tee

來年也是《機動武鬥傳G Gundam》30周年，G GUNDAM 自家有一系列新tee，用色很少有。

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《STRICT-G》 x NANGA tee

與 NANGA 合製《機動戰士高 達 馬沙之反擊》主題 T-shirts，分別提供 ν 高達以及沙薩比兩個款式。各$550

《 STRICT-G POP-UP IN ACGHK2024》開放詳情:

日期: 2024 年 7 月 26 日(星期五) 至 7 月 30 日(星期二)

時間: 每日 10am–9pm (7 月 30 日 8pm 閉館)

地點: 香港動漫電玩節2024、HALL 1 BOOTH C02



'活動期間於會場內購買指定商品或消費滿指定金額，即可獲贈限量禮品。

凡於 STRICT-G 攤位購物滿港幣$350 或以上(必須包含 STRICT-G 系列產品)，即可獲贈一款 《機動戰士高達 SEED FREEDOM》亞加力夾;買滿港幣 $700 或以上即送 2 個;買滿港幣 $1050 即送 3 個，每張單據最多獲贈 3 個。(款式隨機贈送)