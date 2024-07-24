Helldivers 2絕地戰兵2自由升級改版大量新內容 玩家讚: 咁先似樣｜《Helldivers 2》在今年 2 月推出之後收獲極高人氣和評價，說是近年最成功的服務型遊戲都不為過；雖然稍早前因為強推綁定 PSN 帳號而被負評轟炸一波，不過在聽從玩家意見取消強制綁定後評價重新回升。



《Helldivers 2》絕地戰兵2首個大型更新「自由升級」

而推出約半年後的現在，官方正式公布首個大型更新「Escalation of Freedom」（暫譯自由升級）將於 8 月 6 日推出；由於遊戲近來都缺乏新內容，更新主要都是平衡及 bug 修正，不少玩家都開始感到疲乏的當下有大型改版，令絕地戰兵們都為之精神一振。

《Helldivers 2》Escalation of Freedom

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作為遊戲首次大型改版，Escalation of Freedom 將為遊戲增加許多新內容，首先將會有全新的難度 10，團隊表示難度 10 會比現有的最高難度 9 要難上許多，為追求極限挑戰的玩家而設。在難度 10 的任務中玩家將會面對更多、更密集的敵人，地圖中也有會有更大規模、難以應付的敵人營地。但團隊也表示如果能攻陷這些營地，將能獲得豐厚的回報。

Escalation of Freedom 中也會新增多種敵人，蟲族將會增加初代中也有登場的觸手蟲「穿刺者」（Impaler）、孢子衝鋒蟲，以及更為強勁的蟲族指揮官等，機械人也會增加擁有遠距離轟炸能力的火箭坦克。

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此外也會有新的任務和目標，影片中演示的有運送幼蟲任務：玩家需要將幼蟲帶到指定地點回收，期間除了需要佔用其中一位戰兵的背包位置外，幼蟲更會一直呼叫敵人求救，玩家就要一路殺出重圍。

星球的地形和天氣也迎來更新，沼澤地形會以全新面貌視人，酸雨天氣將會減低敵人和絕地戰兵雙方的防禦力，彼此都能向對方造成更多傷害。當然除了以上種種之外，團隊也表示還有更多內容會等待玩家在遊戲中發堀。

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玩家對於今次發布的反應相當正面，在 YouTube 上發布的宣傳影片不足一日已收獲超過 8 萬個讚好；有玩家打趣表示已急不及待想用 380mm 軌道轟炸來硬撼高難度中更大的營地了。