Switch 限定版主機用酒精一抹中伏圖案全失｜任天堂教正確清潔法｜Switch 推出已有超過 7 年，相信不少機主的 Switch 主機都已有相當年資，甚至玩得不太勤力的人其 Switch 可能已鋪塵需要清潔一番。最近就有外國網民分享自己用酒精清潔 Switch 底座時中伏的經歷，大家清潔主機時都應多加留意。



外國網民分享酒精抹限定版Switch底座慘中伏 設計圖案全失

外國網民「alexandria3142」日前在著名討論區「reddit」的 Nintendo Switch 討論版（r/NintendoSwitch）上發表帖文分享，指自己用酒精清潔《薩爾達傳說 王國之淚》的限定版 Switch 主機本體時慘中伏，令其限定版設計圖案消失。

https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/1e82e4w/psa_dont_clean_your_switch_with_designs_with/#lightbox

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alexandria3142 指自己平常習慣用 91% 的酒精抹布來清潔所有電器，他沒有料到原來限定版主機的樣紋僅為貼紙、而非直接鐫刻在機身上，結果酒精一抹下去就溶化了貼紙破壞了紋樣。alexandria3142 表示正在考慮是否要為了背板設計再買一部限定版，還是有其他方法可以為機身重新加上設計圖案。

王國之淚限定版 Switch 的機背設計（鍾世傑 攝）

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帖文在 reddit 上引起不少關注及討論，撰文時已有 12000 個讚好及近 800 個留言，不少網民都熱心分享清潔 Switch 及其他電器的正確方法。有網民建議不要用酒精清潔任何電器的表面，只需要用水和布便已足夠。也有不少人推薦使用濕了水的洗車布（Ｍicrofiber cloth 微纖維抹布），或直接購買 lens wipe 鏡片清潔濕紙巾。

https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/1e82e4w/psa_dont_clean_your_switch_with_designs_with/#lightbox

https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/1e82e4w/psa_dont_clean_your_switch_with_designs_with/#lightbox

另外也有網民指出其實 70% 酒精的殺菌能力會比 91% 更好，原因是一定的水份能讓酒精穿透細菌的細胞壁從而發揮殺菌效果，同時 70% 酒精揮發時間較慢，換言之能有更多時間來殺菌。

https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/1e82e4w/psa_dont_clean_your_switch_with_designs_with/#lightbox

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官方教咁樣清潔

關於如何清潔 Switch，任天堂有提供官方清潔方法：官方指清潔 Switch 只需將濕布擰乾後再輕輕擦拭即可，切勿使用天拿水或含苯等有機溶劑；並且在清潔前應先關閉主機電源及拔除電線。

https://support.nintendo.com/jp/switch/cleaning/index.html

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官方也提到如果想為主機消毒，請使用酒精含量 70% 或以下的消毒劑，並且在完全乾透後才開機使用。官方也強調切勿使用（乙醇）以外的消毒液或其他溶劑進行清潔。官方亦提醒勿使用非用作消毒目的的酒精用品（如燃料用酒精）來清潔，也勿要直接把消毒液噴灑甚至浸泡主機。