連登熱議想當年最愛NDS遊戲｜網民齊數童年回憶: 應援團無得輸｜對於許多 80、90 以至 00 年後而言，任天堂的手提遊戲機 NDS 及 3DS 都是童年回憶，玩家們也常常緬懷過去和同學朋友一齊玩 NDS 的日子。最近就有網民在連登討論區問及大家最愛的 NDS 年代遊戲，引來網民熱烈討論。



連登熱議當年最愛 NDS 遊戲 網民齊數集體回憶

連登用戶「Hugo2023」日前在 lihkg 連登討論區上發表帖文「一人一個NDS年代最鍾意嘅game」，內文只簡單地寫上「我先!」及貼出遊戲《Lost in Blue》的封面。

https://lihkg.com/thread/3745343

《Lost in Blue》為 Konami 開發的求生遊戲，遊戲大量利用了 NDS 的觸控功能及麥克風，例如在鑽木取火時，玩家需要交替連按 R 及 L 掣來鑽木，然後在累積足夠熱量後對著麥克風吹氣，才能成點起火種。

👉Switch 限定版主機用酒精一抹中伏圖案全失｜任天堂教正確清潔法

網民熱烈分享集體回憶

帖文引起網民熱烈討論，撰文之時已有 18 頁回覆，網民紛紛提出自己當年的最愛，大多為經典集體回憶，像是「孖車」Mario Kart、Pokemon、應援團、超執刀、太鼓之達人、牧場物語等等。不過除此之外也有不少人提到相對小眾的作品，如《節奏天國》、《靈光守護者》、《召喚之夜》、《小小機械人》、《虛偽的輪舞曲》等。另外也有網民笑此類 post 為「年經」，皆因這類集體回憶 post 時不時就會被拿出來翻兜。

始終孖車真的太經典，當年仍是學生哥的時候，一到小息放飯就有拿機出來「鏈車」。

👉Gundam Breaker 4 公測試玩心得：終於正常好玩返 零件招式種類多

按圖放大網民分享最愛 NDS 時代遊戲集體回憶：



+ 10

👉Switch推出7年仍未有後繼機｜連登怒轟任天堂：小學雞都玩到入U了

以上提到的遊戲記者大部份就算沒有玩過都聽過，很多記者也都很喜歡，但要選一個最愛的話應該是洛克人ZX。其實要再說的話記者最喜歡的是 GBA 上的 Z4，當然 ZX 也很好。