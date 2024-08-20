黑神話: 悟空 攻略｜玩前必知3件事版本差異解說Black Myth Wukong｜自從數年前首次公開之後就因超高質素質的美術一鳴驚人的中國遊戲《黑神話: 悟空》Black Myth: Wukong 終於在 8 月 20 日正式推出，《香港01》科技玩物頻道將為大家製作遊戲攻略，以下為遊戲玩前必知 3 件事及版本差異等說明。



黑神話: 悟空 遊戲玩法、時長 隱藏地區及Boss相關

大家都知道《黑神話: 悟空》是 3D 動作遊戲，但動作遊戲的光譜很闊能再細分為多個類別，不少玩家都十分好奇到底《黑神話: 悟空》是走近年流行的節奏較慢、講求進攻時機和資源管理的「類魂」路線，還是走《Devil May Cry》、《尼爾: 自動人形》般的爽快高速戰鬥。

黑神話: 悟空 Black Myth: Wukong

👉Warhammer 40000 Space Marine 2試玩心得：硬派軍武風 意外好玩

+ 1

實際手感如何待記者玩完再在攻略或評測中解說，不過暫時所見網上意見，一般認為遊戲並不太「魂系」，設計和操作均較為傾向「Bayonetta」魔兵驚天錄 / 獵天使魔女，節奏應該比《Dark Souls 3》、《艾爾登法環》來得更快一些。

👉Silent Hill 2 沉默之丘2重製版媒體試玩報告：各方面均接近完美

值得一提是在 Twitter 上有消息指出，遊戲有著大量的隱藏區域及 Boss，這些隱藏內容佔了遊戲約 3 成的內容量；而現時已刊出的遊戲評論中都沒有提到遊戲最終的兩隻隱藏 Boss。

據稱遊戲一共有 81 隻 Boss，單是主線爆機已經要 35~50 小時，若要打 100% 全破全收集更可能要 100 小時以上。

👉Silent Hill 2 沈默之丘2重製版團隊訪問:KONAMI今次重啟非常認真

遊戲評價相關 Steam同時在線人數破記錄

遊戲 Steam 版在今天早上才正式推出，而在撰文之時根據統計網站 steamdb 的數據，黑神話悟空的同時在線玩家人數達到 137 萬的驚人數字，超過了《艾爾登法環》和《Cyberpunk 2077》，成為 Steam 史上同時在線玩家數量最高的單機遊戲，在所有遊戲的同時在線玩家人數中則排名第 4。

另外撰文之時在 Steam 版上已有超過 4000 條評論，總評價為「極度好評」、好評率為 86%。記者隨意看了一下負評，發現主要都是和遊戲效能及閃退問題有關，並非批評遊戲設計或玩法的問題；而這些效能和閃退問題可能到接下來要提到的 Denuvo 有關。

至於遊戲在外國的評價則一如過去大半年的風向，集中在批評遊戲「不夠政治正確」以及（毫無証據）的辦工室性騷擾指控上。尤其是外國媒體「Screenrant」的評論就成為討論焦點；其寫有「遊戲缺點是不夠包容性和多元化」、「在遊戲的頭兩個章節完全沒有女性或具女性特徵的 NPC、敵人或 Boss 出現」並因而給予遊戲 3星（5星滿分）的低評價。

記者個人認為若果一份評論指出遊戲的缺點是「不夠包容性和多元化」，那麼對一般玩家而言該評論應該沒什麼參考價值；除非你真的是那種積極地在遊戲中尋求多元平等共融的人...

Steam 版有 Denuvo 有顧忌可考慮 PS5 版

《黑神話: 悟空》使用使用許多玩家深痛惡絕的防盜軟件「Denuvo」：Denuvo 是「惡名昭著」的數位版權管理（Digital rights management / DRM）技術，旨在防止遊戲被盜版破解。但使用了 Denuvo 的遊戲經常都被玩家反映會嚴重影響遊戲效能及穩定性、延長讀檔時間及造成掉幀等問題，亦有玩家稱 Denuvo 會導致固態硬碟（SSD）壽命縮短，以上種種令 Denuvo 在玩家之間有「正版殺手」的別稱。

Denuvo

👉日本SIM卡推薦2024最新版｜5款鴨寮街數據卡東京實測 有1張勁好用

對於這些所謂防盜措施，記者的看法一直都是「防君子不防小人」，只是在為正版玩家添麻煩而已。當然，並不是所有玩家都一定會因為 Denuvo 出事，畢竟現在都百多萬人在玩了。但如果對 Denuvo 真的很有顧慮，可以考慮遊戲的 PS5 版本。售價方面，Steam 和 PS5 的遊戲普通版售價均為 298 港元。