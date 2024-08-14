日本SIM卡推薦2024最新版｜5款鴨寮街數據卡東京實測 有1張勁好用｜疫後通關加上日圓持續低迷，不少港人都瘋狂去日本旅遊消費，相信最近一年半載，大家身邊永遠都至少有一個朋友身在日本。而去日本旅行數據、SIM卡自然是必備，《香港01》科技玩物頻道再為大家實測深水埗鴨寮街 5 款日本旅遊 SIM 卡，發現有一款十分好用、記者個人力推。



5款鴨記日本旅遊SIM卡實測 一張極好用推薦

今次記者為大家找了 5 款在深水埗鴨寮街可以買到的日本旅行 SIM 卡，價錢都是 60~70 港元左右，而且不少是 5G 數據卡，相當實惠。

日本東京實測5款鴨記日本旅遊SIM卡。

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docomo IIJmio 日本 SIM卡

開通後可使用 7 日的數據卡，使用 IIJmio（docomo） 網路，售 65 港元。這張卡並不支援 5G、僅能使用 4.5G。這張卡用法並不複雜，一般都可插卡後打開漫遊即用；若插卡後無法使用時只要手動選擇 IIJ 網路 及將 APN 設為 vmobile.jp 即可。

docomo IIJmio 日本 SIM卡

docomo IIJmio 日本 SIM卡

速度方面以 4.5G 來說尚可，有趣的是日本本地速度反而較慢，連回香港時反而速度更快可以去到 40 Mbps 以上。雖然和真 5G 網路沒法相比，但一般情況下 4.5G 已很夠用，睇社交平台相睇片睇 YouTube、Netflix 等都不會有壓力。

這張卡的好處是數據量比同價位、日子的 5G 數據卡更多，而且限速後的速度也比較快（聊勝於無）。如果對 5G 速度要求不大（例如像記者般在香港也仍是只在用 4.5G），又或已知曉將會去的地方是 docomo 收得比較好，那麼這張卡也是個不錯的選擇。但如果需要高速數據來應付工作需要，例如上傳或下載相片、影片等，速度上就可能輸蝕一點。

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Joytel 金卡日本用量王 7日無限上網卡

之前的韓國 SIM 卡測試中也實測過的 Joytel SIM 卡，其韓國 SIM 表現不俗相當好用，那麼今次這張售 70 港元的日本 7 日無限上網 SIM 又如何呢。

Joytel 金卡日本用量王 7日無限上網卡

記者身在上野測試時只能收到 4G 訊號，但是速度以 4G 而言相當不錯，能去到 50~80 Mbps，足夠一般應用了；如果收到 5G 網路的話速度應該會更高。這張卡還有一大好處是真正無限上網，即使公平使用量 7G 過後，當網路並不擠擁時仍然可維持較高速度。若對數據用量較為重視、很怕數據用量不足，這張卡會是理想選擇。

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中國聯通 日本 8 日上網卡

中國聯通的 8 日 8GB 數據卡，支援 5G，包裝標明售價 128 港元，記者在鴨寮街購入時則為 60 港元。

中國聯通 日本 8 日上網卡

同樣記者在上野測試時未能收到 5G 訊號、僅為 4G，但速度亦是不錯，在 40~50 Mbps 之間。但是這張卡並非真無限數據，在不知道 5G 覆蓋率差別有多大的情況下，除非真的有必要用足 8 日，否則比起這張不如用真無限數據的 Joytel 7日無限上網卡。

Softbank 5G 日本上網卡（15GB）

這張是記者今次測試的 SIM 中個人認為最好用的一張，十分推薦給大家，記者自己今次的日本行程也幾乎全程插著這張 SIM。這張卡的特點是和一般開通後需於指定日數內使用的旅遊 SIM 卡不同，這張卡並不限制使用日數（當然仍會有個使用限期，記者買到的這張是直到今年 12 月 20 日）、僅限制數據用量，用完 15GB 數據後就會立刻失效。

Softbank 5G 日本上網卡（15GB）

但相對地，只要此卡仍然有數據，則可以一直使用到有效限期為止（記者的張卡就到 12 月 20 日）。這張卡售 98 港元比其他的數據卡貴，但是如果你在一年半載的時間內會多次前往日本，一次用不完的數據可留到下次遊日時使用；假設此卡足以應付你兩次旅程，就實質等同半價 49 港元，極之抵用；若自己用不完兩次，也可以送給即將去日本玩的朋友使用。

而速度方面這張卡也令人相當滿意，記者使用期間在東京都 23 區內基本都收得到 5G（除了乘坐地鐵時就基本只收到 4G），而在一些千葉的地區（成田前往東京期間、幕張展覽館等）也都可以收到 5G。而當有 5G 網路的時候此卡速度驚人，甚至可以突破 1000 Mbps，非常誇張。而即使只有 4G 的時候速度也並不差。

不過畢竟此卡沒有真無限數據，可能有人真的很怕在旅程途中數據用完；而數據用量方面視乎每人習慣，但除非要觀看 4K 影片或長時間看串流/直播，否則幾天的行程一般都不會用到 15GB 數據，記者今次的 6 日行程大部份時使都用這張卡、甚至晚上在酒店也不用 Wi-Fi，最終也只用了 8GB 數據而己。

用家更可以網上查看 SIM 卡剩餘的數據（掃瞄包裝內印有的 QR Code 即可查看），以判斷是否是夠下次行程使用。若真怕不夠數據，可以考慮購買同一張 SIM 較貴的 30GB 版本（135 港元）；或是另外再買一張無限數據的鴨記 SIM 作後備作後備。

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True Travel Sim Japan

最後一張是來自泰國的日本旅遊數據卡，提供 8 日 10 GB 高速 5G 數據，售 68 港元。

這張卡有不少比較麻煩的地方，主要是它並非隨插即用，插卡後需要網上開通 SIM 卡才可使用，但如果我人在海外沒有數據時，又怎麼線上啟動 SIM 卡呢？於是只能先用 Wi-Fi連接到啟動 SIM 卡的網頁來啟動，非常反人類。而且在登記時還需要輸入實名和 passport 號碼，幸好不用上傳照片，不然真的是完全不會推薦用。沒想到 2024 年了還會發生這種「winrar的安裝檔以rar型式壓縮，需要先安裝winrar才能解壓安裝檔」的境況...

不過這張卡倒不是全無優點，主要是它可以自由選擇 softbank 和 docomo 的網路，而且兩者都可以收到 5G（當然收不收到 5G 視乎環境及覆蓋）；而且不論那個網路的速度都不錯，能夠達到 150~200 Mbps，令人頗為意外。

如果旅程走訪的地區較多、不同地區的訊號強度不一樣時，這張卡或者就能派上用場。當然，記者還是會認為與其那麼麻煩不如直接使用其他牌子的 SIM，始終需要 Wi-Fi 來開通的 SIM 卡實在太反智...