日本SIM卡推薦2024最新版｜5款鴨寮街數據卡東京實測 有1張勁好用
日本SIM卡推薦2024最新版｜5款鴨寮街數據卡東京實測 有1張勁好用｜疫後通關加上日圓持續低迷，不少港人都瘋狂去日本旅遊消費，相信最近一年半載，大家身邊永遠都至少有一個朋友身在日本。而去日本旅行數據、SIM卡自然是必備，《香港01》科技玩物頻道再為大家實測深水埗鴨寮街 5 款日本旅遊 SIM 卡，發現有一款十分好用、記者個人力推。
5款鴨記日本旅遊SIM卡實測 一張極好用推薦
今次記者為大家找了 5 款在深水埗鴨寮街可以買到的日本旅行 SIM 卡，價錢都是 60~70 港元左右，而且不少是 5G 數據卡，相當實惠。
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docomo IIJmio 日本 SIM卡
開通後可使用 7 日的數據卡，使用 IIJmio（docomo） 網路，售 65 港元。這張卡並不支援 5G、僅能使用 4.5G。這張卡用法並不複雜，一般都可插卡後打開漫遊即用；若插卡後無法使用時只要手動選擇 IIJ 網路 及將 APN 設為 vmobile.jp 即可。
速度方面以 4.5G 來說尚可，有趣的是日本本地速度反而較慢，連回香港時反而速度更快可以去到 40 Mbps 以上。雖然和真 5G 網路沒法相比，但一般情況下 4.5G 已很夠用，睇社交平台相睇片睇 YouTube、Netflix 等都不會有壓力。
這張卡的好處是數據量比同價位、日子的 5G 數據卡更多，而且限速後的速度也比較快（聊勝於無）。如果對 5G 速度要求不大（例如像記者般在香港也仍是只在用 4.5G），又或已知曉將會去的地方是 docomo 收得比較好，那麼這張卡也是個不錯的選擇。但如果需要高速數據來應付工作需要，例如上傳或下載相片、影片等，速度上就可能輸蝕一點。
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Joytel 金卡日本用量王 7日無限上網卡
之前的韓國 SIM 卡測試中也實測過的 Joytel SIM 卡，其韓國 SIM 表現不俗相當好用，那麼今次這張售 70 港元的日本 7 日無限上網 SIM 又如何呢。
記者身在上野測試時只能收到 4G 訊號，但是速度以 4G 而言相當不錯，能去到 50~80 Mbps，足夠一般應用了；如果收到 5G 網路的話速度應該會更高。這張卡還有一大好處是真正無限上網，即使公平使用量 7G 過後，當網路並不擠擁時仍然可維持較高速度。若對數據用量較為重視、很怕數據用量不足，這張卡會是理想選擇。
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中國聯通 日本 8 日上網卡
中國聯通的 8 日 8GB 數據卡，支援 5G，包裝標明售價 128 港元，記者在鴨寮街購入時則為 60 港元。
同樣記者在上野測試時未能收到 5G 訊號、僅為 4G，但速度亦是不錯，在 40~50 Mbps 之間。但是這張卡並非真無限數據，在不知道 5G 覆蓋率差別有多大的情況下，除非真的有必要用足 8 日，否則比起這張不如用真無限數據的 Joytel 7日無限上網卡。
Softbank 5G 日本上網卡（15GB）
這張是記者今次測試的 SIM 中個人認為最好用的一張，十分推薦給大家，記者自己今次的日本行程也幾乎全程插著這張 SIM。這張卡的特點是和一般開通後需於指定日數內使用的旅遊 SIM 卡不同，這張卡並不限制使用日數（當然仍會有個使用限期，記者買到的這張是直到今年 12 月 20 日）、僅限制數據用量，用完 15GB 數據後就會立刻失效。
但相對地，只要此卡仍然有數據，則可以一直使用到有效限期為止（記者的張卡就到 12 月 20 日）。這張卡售 98 港元比其他的數據卡貴，但是如果你在一年半載的時間內會多次前往日本，一次用不完的數據可留到下次遊日時使用；假設此卡足以應付你兩次旅程，就實質等同半價 49 港元，極之抵用；若自己用不完兩次，也可以送給即將去日本玩的朋友使用。
而速度方面這張卡也令人相當滿意，記者使用期間在東京都 23 區內基本都收得到 5G（除了乘坐地鐵時就基本只收到 4G），而在一些千葉的地區（成田前往東京期間、幕張展覽館等）也都可以收到 5G。而當有 5G 網路的時候此卡速度驚人，甚至可以突破 1000 Mbps，非常誇張。而即使只有 4G 的時候速度也並不差。
不過畢竟此卡沒有真無限數據，可能有人真的很怕在旅程途中數據用完；而數據用量方面視乎每人習慣，但除非要觀看 4K 影片或長時間看串流/直播，否則幾天的行程一般都不會用到 15GB 數據，記者今次的 6 日行程大部份時使都用這張卡、甚至晚上在酒店也不用 Wi-Fi，最終也只用了 8GB 數據而己。
用家更可以網上查看 SIM 卡剩餘的數據（掃瞄包裝內印有的 QR Code 即可查看），以判斷是否是夠下次行程使用。若真怕不夠數據，可以考慮購買同一張 SIM 較貴的 30GB 版本（135 港元）；或是另外再買一張無限數據的鴨記 SIM 作後備作後備。
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True Travel Sim Japan
最後一張是來自泰國的日本旅遊數據卡，提供 8 日 10 GB 高速 5G 數據，售 68 港元。
這張卡有不少比較麻煩的地方，主要是它並非隨插即用，插卡後需要網上開通 SIM 卡才可使用，但如果我人在海外沒有數據時，又怎麼線上啟動 SIM 卡呢？於是只能先用 Wi-Fi連接到啟動 SIM 卡的網頁來啟動，非常反人類。而且在登記時還需要輸入實名和 passport 號碼，幸好不用上傳照片，不然真的是完全不會推薦用。沒想到 2024 年了還會發生這種「winrar的安裝檔以rar型式壓縮，需要先安裝winrar才能解壓安裝檔」的境況...
不過這張卡倒不是全無優點，主要是它可以自由選擇 softbank 和 docomo 的網路，而且兩者都可以收到 5G（當然收不收到 5G 視乎環境及覆蓋）；而且不論那個網路的速度都不錯，能夠達到 150~200 Mbps，令人頗為意外。
如果旅程走訪的地區較多、不同地區的訊號強度不一樣時，這張卡或者就能派上用場。當然，記者還是會認為與其那麼麻煩不如直接使用其他牌子的 SIM，始終需要 Wi-Fi 來開通的 SIM 卡實在太反智...