Warhammer 40000 Space Marine 2試玩心得：硬派軍武風 意外好玩｜著名戰棋遊戲《Warhammer 40000》（戰鎚40000 / 戰鎚40K）多年來一直有許多衍生電子遊戲作品，最新的《Warhammer 40000 Space Marine 2》戰鎚40K：星際戰士2 即將在 9 月 9 日推出，《香港01》科技玩物頻道獲邀搶先試玩本作，以下為感想心得。



＊＊＊以下感想以遊戲 Steam 版為準＊＊＊

Warhammer 40000 Space Marine 2：戰神 x Renmant 獨特玩法

《Warhammer 40000》（戰鎚40000）是外國十分流行的桌上戰棋遊戲；玩家需要購買軍棋模型及規則書、組成自己的軍隊來和其他玩家進行戰鬥。而遊戲有極詳細的世界觀及種族設定，每個種族都擁有各自獨特的故事；加上其極具特色的融合科幻、宗教及邪典文化的世界觀，令其成為絕佳的創作舞台，多年來衍生小說、漫畫和電子遊戲等各種媒體作品，歷年來單是電子遊戲已有超過數十款；而《Warhammer 40000 Space Marine 2》就是最新一作，亦是 2011 年發售的《戰鎚40K：星際戰士》的續作。

《Warhammer 40000 Space Marine 2》

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半動作半第三身射擊遊戲 有得開槍仲有得格劍

《Warhammer 40000 Space Marine 2》的玩法相當有趣，基本上它是一款第三身越肩視角射擊遊戲（TPS），而遊戲中也設有各種特性不同的槍械讓玩家使用；但同時近戰攻擊也是本作極為重要的一環，基本上不論你使用哪個職業、在哪個任務都好，也會經常需要用到近戰攻擊。

Warhammer 40000 Space Marine 2

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而且遊戲的近戰攻擊不像一般槍 Game 只是單純的一發攻擊，而是設有多款不同近戰武器、每款武器都多種連段攻擊可以使用。在遊玩期間玩家需要靈活運用射擊及近戰攻擊來面對不同場合及敵人，手感上可以說是結合《戰神》和《Renmant》。

當敵人生命值不多時可以直接處決，跑過去捉住敵人處決很有《戰神》既視感。

更有趣的是遊戲還有動作遊戲中常見的格檔（parry）和精準閃避系統：藍色閃光的攻擊可以按格檔反擊，而紅色閃光的攻擊則只能迴避，但若能抓準時機迴避則可以發動強力的「槍擊」反擊，造成大量傷害。

所以space marine們用的其實就是葦名劍法

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雖說 TPS 和動作遊戲記者分別都玩過很多，但像這樣將兩者緊密緊合、不論那一方面都需要使用的系統還真的是第一次玩到，玩起來頗為新鮮。

+ 4

畫質出色 處決技演出極舒壓

記者對《Warhammer 40000 Space Marine 2》的第一感覺是畫質非常出色：盔甲的細節和材質表現非常優秀，特效也做得極為細緻，擊殺敵人時血淺到盔甲上的表現也很出色。槍械射擊手感良好，不同槍械射擊時會有不同返饋，近戰攻擊的的節奏也很舒適。記者尤為欣賞遊戲中處決技的演出，每種敵人都會有專用的處決動畫，賞心悅目。

有著「將敵人的鐮足拆下來再以之插死對方」等各種戰神式處決動畫

遊戲亦設有育成系統，不同職業和槍械都有熟練度，不停出任務即可累積經驗、提升等級以解鎖新的強化和天賦技能。不過暫時感覺頗為「肝」，打一個任務最少都要半小時、可能得幾百經驗，而單是由第 1 級升到第 2 級已經需要 1500 經驗了；想要練滿熟練度來挑戰高難度關卡可能需要花一點時間。

要練齊各職業和武器的熟練度感覺很花時間

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另外大概是因為記者並未裝遊戲安裝在 SSD、僅裝在一般硬碟上的關係，遊戲的讀檔時間相當長（以分鐘計算）；不過在關卡中倒是不會有任何讀檔，可以一路殺到關底。其實在遊戲的硬件要求中也有寫明「需要 SSD」；如果對本作有興趣，最好預先在 SSD 上預留一些位置了。

總結：玩法獨特 感覺爽快 值得期待



雖然記者今次只是淺淺試玩了一下，但已經被遊戲吸引到：在近年政治正確浪潮之下，像這種有如舊時代《Gears of War》般，角色幾乎都是肌肉大隻佬、具厚重剛陽味、軍武風、英雄主義色彩的遊戲已是買少見少。希望大家能且玩且珍惜，畢竟如今能《Warhammer 40000 Space Marine 2》這種重佬味、走軍事硬派風格，能讓玩家趕赴戰場、和外星異種盡情撕殺的遊戲已很難得了。

