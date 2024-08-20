黑神話: 悟空攻略｜戰鬥系統解說 優先必點技能Black Myth Wukong｜自從數年前首次公開之後就因超高質素質的美術一鳴驚人的中國遊戲《黑神話: 悟空》Black Myth: Wukong 終於在 8 月 20 日正式推出，《香港01》科技玩物頻道將為大家製作遊戲攻略，以下為遊戲戰鬥系統解說及優先必點技能推薦。



《黑神話: 悟空》遊戲戰鬥系統解說 較為輕度的魂系

相信很多準玩家都關心《黑神話: 悟空》是否「魂系」遊戲，而確實它有不少魂系遊戲的經典要素如元素瓶、精力值、營火等；但硬要說《黑神話: 悟空》並不算太過魂系，或者可以說不是太過本格、是一個懲罰機制較輕的版本：在《黑神話: 悟空》中雖然於土地廟（營火）休息之後怪物就會重生、死亡時也會回到上一個休息的土地廟再開始，但是死亡並不會掉落任何金錢或經驗，換言之也沒有需要「跑屍」去撿回掉落的經驗。

黑神話: 悟空 Black Myth Wukong

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而且精力值的消耗和回復也遠比（已經相當寬鬆的）《艾爾登法辰》要低和快，可以說精力值只是限制了一波進攻或一輪閃避的最大次數、令玩家無法無限連續攻擊、閃避，但整體而言對精力值管理的要求遠低於傳統的魂系遊戲。

當然如果完全不控制精力消耗的話也是會出現無氣閃避 ／ 打出重擊的情況。

也因為死亡不會掉落經驗，即使玩家完全推不到進度都好，只要不停堆屍就可以一直累積經驗、提升等級學到新技能來持續變強，從而更易過關；某可以說是一種「保底」機制，讓不擅長動作遊戲人也能確實累積進度。

戰鬥手感係《隻狼》同《仁王》中間

至於實際戰鬥的手感記者會以「介乎《隻狼》同《仁王》中間」來形容：戰鬥的基本是以輕攻擊命中敵人後可累積「棍勢」，儲滿一格氣力即可消耗氣力發動強力的重攻擊；當然在進攻的同時還要閃避敵人的反擊。

黑神話: 悟空的重攻擊系統比較特別，記者也花了一點時間才適應。

玩家也可以主動按實重攻擊蓄力來使出重攻擊，但是透過蓄力累積的棍勢無法保留，如果儲到一半要閃避沒能打出重攻擊的話，蓄力期間的棍勢也會消失。等級提升之後可以學習更多棍法架式來使用不同的重擊；戰鬥期間也可以任意切換使用的棍法（換架式這一點就十分《仁王》了）。

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隨著主線進度玩家將會學得各種法術（可說是再現了孫悟空的「七十二變」），最基本的定身術在很早期就會開放；然後玩家更可以吸受所擊敗敵人的精魄，從而使用他們的招式，甚至直接變身成另一種妖怪（例如同樣早期就得習得的狼妖變身）。

其實可以將法術對標《仁王》的陰陽術/忍術，變身對標守護靈。

記者很好奇到底為什麼會有人說《黑神話: 悟空》的戰鬥像《Bayonetta》魔兵驚天錄，目前記者惑覺說除了極限閃避有bullet-time（子彈時間）之外，兩者幾乎沒有相似的點...可能在後期技能、法術再多之後就會變得更像了吧。

防具有套裝效果這一點也很仁王。但記者自己很喜歡仁王，所以十分歡迎。

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必點技能

當玩家達到 5 級之後，強烈建議立即學習「立棍法」，其重擊非常好用。然後另外在根基->氣力中的「定息存神」也是重要技能，建議在取得立棍法之後盡快學習。定息存神的效果是閃避不中斷連招，令玩家可以邊閃避邊連段、更易打出傷害和削韌都很高的普攻最後一擊，學了之後戰鬥體驗會有極大變化。

此外武藝中的「直取」（增加普攻起手的突進距離）以及法術定身法中的「凝滯」（延長定身術效果時間）都是推薦技能，建議盡早學習。

很抵讚的一點是遊戲可以隨時在土地廟處無消耗重置所有天賦點數，有心機的話可以不停洗點來試不同的技能。

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Denuvo 相關

記者以 3070Ti、i5 12400、32GB Ram 的電腦配置來玩，在 1080p、所有畫質設置均為「高」（注: 最高配置是「超高」，所以並不是頂配）的情況下，遊戲運行非常順暢、全程完美 60 FPS以上、沒有任何掉幀或 lag 機的問題。

但如果要上 2K 甚至 4K 解像度，又或是畫質要達到「超高」的話，就可能會出現 lag 機等情況。畢竟 Denuvo 的表現十分「撞手神」，以上也僅代表記者個人情況供參考。