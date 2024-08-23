黑神話: 悟空攻略｜6大心得 早期boss打法 隱藏商人必拎加錢珍玩｜自從數年前首次公開之後就因超高質素質的美術一鳴驚人的中國遊戲《黑神話: 悟空》Black Myth: Wukong 終於在 8 月 20 日正式推出，《香港01》科技玩物頻道將為大家製作遊戲攻略，以下為遊戲煉丹術解鎖方法，可以無限煉製丹藥以及能永久提升數值的仙丹。



1. 善用丹藥

不少人玩遊戲（尤其是魂系遊戲）時總會有「倉鼠症」，撿了道具卻總是捨不得用。但在《黑神話: 悟空》中，建議大家可以積極利用丹藥如加防「避凶藥」和加攻的「伏虎丸」效果簡單直接強力，尤其是加防的避凶藥效果相當明顯，對 Boss 時往往有妙用。

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而就算丹藥用光了也不打緊，一來可以再採集材料製作，二來使用丹藥來挑 boss 往往能打得較久、可以更有效率熟習和掌握 boss 的招式動作，之後就算沒藥用時也會更易應付。

在面對 boss 一旦感到困難時就不用想太多，吃藥打就對了。

至於煉丹術及煉丹爐的開啟方法可見另文攻略：



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2. 回收玲瓏內丹

在第二章開啟了煉丹爐之後可以煉製仙丹，仙丹可以永久提升角色的生命力、法力、防禦力各項數值。煉製仙丹需要「玲瓏內丹」，換言之玲瓏內丹越多，角色的能力就越強。因此在開放煉丹爐之後，可以盡快去回收各處的玲瓏內丹。玲瓏內丹除了打各處的 Boss / 精英會掉落之外，早期主要也可以在第二章及第三章的土地廟購買獲得。

另外提提每個章節的土地廟出售的物品及庫存都是各自獨立（同一章節內土地廟的商店庫存則共用）；在錢多的時候可以縮地（傳送）回去過往的章節入貨。

3. 第二章隱藏商人開放方法 取得加錢飾品

在第二章有一個隱藏商人「石中人」，開放後會出售許多有用道具，最重要是有能提升靈蘊獲得量的珍玩（護符）「金花玉咢」。

石中人位於黃風嶺->挾魂崖->藏風山凹，第一次見到它時，它會叫玩家幫忙取得「石之精魄」；石之精魄可以打倒同一地區中的支線 Boss「石母」獲得，路線可見下圖。

石中人位置（藏風山凹土地廟出發）：



石母位置（藏風山凹土地廟出發）：



石母本身不會移動也不會攻擊，但是會一直召喚石頭人小怪來攻擊玩家。打倒石頭人小怪並不會對石母造成傷害，因此玩家就需要先處理石頭人再去攻擊石母本體，又或是一邊閃避小怪攻擊一邊打石母，又或者兩者一起打都可。

打倒石母之後，回去將石之精魄交給石中人，它會立即變成 Boss ；打敗它之後就會投降，然後和它互動可以獲得第二個變身能力「碧塵」（石）。接下來和它對話後再去土地廟休息一次，回去找它就會變成商人出售物品。

石中人出售的商品中比較重要的是能提升靈蘊獲得量的珍玩「金花玉咢」，但是需要 12800 靈蘊，努力刷錢買吧。另外「醒酒藥」是和 NPC 支線劇情有關的道具。

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4. 葫蘆升級方法

在第一章的黑風山->翠竹林->白霧澤傳點會遇見商人「申猴」；之後在取得重要道具「落伽香藤」及「三冬蟲」時便可以回去找他花費素材來強化葫蘆，提升葫蘆的使用次數及各種酒的回復量。

和《艾爾登法環》不同的是《黑神話: 悟空》有多種不同的酒，提供不同的回復效果，而每種酒的強化的各自獨立計算，所以最好選定自己習慣的用一款酒再強化。

5. 防禦力最重要

如果發現戰鬥有困難的話，可以試試堆防禦力。《黑神話: 悟空》中防禦力的效果非常明顯，提升 20 防禦力時已能有肉眼可見的所受傷害減低效果。雖然不同的裝備有不同套裝效果，一些早期裝備的套裝效果可能很吸引，但早中的裝備始終是過渡用，一旦感到戰鬥有壓力時，建議無腦堆防、換上最高防禦力的裝備即可，以至於珍玩和精魄都建議可選擇能提升防禦的「瑪瑙罐」和「幽魂」。

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6. 早期 Boss 打法

白衣秀士



以早期 Boss 而言頗難對付，有兩條血條 HP 相當多，而且主要是還在很早期玩家的招式技能都不多。幸好他攻擊力不高，可以用生命值來熟習他的攻擊，主要是他很多慢刀，一但發現自己閃早了對方尚未出刀時就要盡量再多閃一兩下。還有就是記得在死前一定要用狼變身，多一條血可以最後掙扎。

黑熊精



有少許難度，但遠遠沒有《艾爾登法環》中的盧恩熊強；牠很多招式都是向前揮爪，只要多向前翻滾就能輕鬆避開。進入後半段時會使出連環突進攻擊，如果躲不過的話可用隱身術躲，或是開變身以生命值硬接。多用定身術就不太難打。

虎先鋒



一樣是許多突進攻擊，打法和黑熊精差不多多向前翻滾；比較需要注意是有兩招的時機較不好觸摸，一招是玩家距離遠時的突進拔刀攻擊，這招是「快刀」起手會比預期中快要提早閃避。

另外一招連環斬的最後一刀橫斬是非常慢的慢刀，不用心急可以多打幾下再閃。另外不少這類橫斬攻擊其實是可以跳起避開，活用跳->輕棍->重棍的連招可大大延長滯空時間，更易避開這些橫斬。

打到他 HP 一半時他會變成石頭，然後本體會隱形再使出威力極高的一閃斬擊，原理是可以藉由看濺起的水花判斷 Boss 的位置，但就算看到位置也是很難判斷起手時機往往都會中招，如果自己 HP 不足一半時很易被秒殺。建議一是當見到 Boss 變石頭時馬上回血，然後拼命閃避，閃不過就用生命值硬接。

黃風大聖



刀招並不難閃避，主要有一點很煩的是當你打普攻連段時，打到最後一段的時候 Boss 就會立刻出刀，打斷你的攻擊還要損很多血。基本上每次都打普攻都會發生這樣的情況，記者認為這時機和 AI 完全是設計好的（畢竟玩家就只有一套輕棍普攻，要依照普攻連段來設計 boss 的反擊時機很簡單），沒有必要和 AI 過不去，普攻打到最後一段最好就閃避一兩次，等 boss 出刀後再打完最後一擊。

另外比較需要注意的是有一招起手極快的跑過來->踢你一腳->動畫連招，一被打中就會吃完全套連招損一半血。

到 Boss HP 只剩少許時會召喚龍捲風，龍捲風會阻礙玩家移動，被龍捲風吹到會被擊飛上天。其實在第二章關卡中達成特定條件後，可以取得法寶「定風珠」，能夠對抗 boss 的龍捲風；但記者是沒拿定風珠也打得過，反正 boss 最後一段的龍捲風傷害很低，即使被捲起也問題不大，就損一點血而已。