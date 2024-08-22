黑神話: 悟空攻略｜快速刷錢刷經方法 一小時怒刷7萬靈蘊｜有影片示範｜自從數年前首次公開之後就因超高質素質的美術一鳴驚人的中國遊戲《黑神話: 悟空》Black Myth: Wukong 終於在 8 月 20 日正式推出，《香港01》科技玩物頻道將為大家製作遊戲攻略，以下為遊戲早期快速刷錢（靈蘊）及刷經刷等級方法，一小時可以刷到 7 萬靈蘊之多。



＊＊＊注意：過度刷錢刷經有機會令遊戲強度曲線崩壞，從而失去遊戲原本設計的循序漸進的樂趣，請自行斟酌

黑神話: 悟空 快速刷錢刷靈蘊刷經方法

遊戲早中期的靈蘊的用量極大，整武器整防具（披掛）升幽魂全部都要用大量靈蘊，很多時如果玩家沒怎麼卡關的話，往往會發現打完 boss 有新裝備、新幽魂可以用了，但卻不夠靈蘊來製作 / 升級，結果未能立即提升裝備。以下介紹一個遊戲早期的刷靈蘊刷經位置，不夠錢或想要升級拿技能點學技時就可來刷。

黑神話: 悟空攻略

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地點是第二章黃風嶺->挾魂崖->枕石坪。隨便開刷都可以，但想更有效率的話最好是先作一些準備，首先是能增加靈蘊獲得量的珍玩「金花玉咢」，獲得方法可見稍後另文攻略。如果你有購買豪華版的話，可獲得能增加靈蘊獲得量的「百戲」套裝，當然要穿在身上。

另外最好是有法術「身外身法」（分身術），同樣在第二章取得，推圖去到黃風陣->鎮風門土地廟即可習得。然後盡量點高身外身法的技能，最好是能學到可增加分身數量的「毛吞大海」，未能學到的話最少要學到分身攻擊命中時為自己增加棍勢的「玄同」。

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然後最好有方法快速處理「骨悚然」，可以選擇劈棍的，或者直接用定身法也可以，看自己習慣。技能點不夠時先重點到刷夠錢後再改回自己喜歡的配置便可。

準備好之後就可以開刷，目標是此傳點附近的三隻石蒼蒼（石怪）及骨悚然（長毛盔甲戰士）。首先打倒土地廟前的石蒼蒼，然後轉右，放分身去打持盾的骨悚然。接著往前自行打倒崖邊沒盾的骨悚然。沒盾的骨悚然可以簡單地用劈棍的識破處理，又或者定身術又或自己熟悉的方法來打即可。

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然後轉彎在小路打倒兩隻石蒼蒼和最後一隻骨悚然。記得要管理一下精力，一直跑步和普攻的話在打完兩隻石蒼蒼後很容易用光精力，然後就會被骨悚然痛扁了。打完以上6隻怪之後就順路回土地廟休息再刷，如果有法力的話最好是用聚形散氣（隱身）回去，不然在土地廟休息時會被崖上的小怪打斷，很煩人。

實際演示影片：



按以上路線一轉不用分半鐘，有齊加錢裝備的話可得約 1700 靈蘊（沒有的話也能有 1200 左右），換言之一小時可以刷到接近 7 萬。等級越高裝備越好就可刷得更快；但基本上只要刷個幾萬靈蘊已足以用很長時間了。