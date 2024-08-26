黑神話: 悟空攻略｜超強bug技重棍取消 0棍勢打4段重棍傷害炸裂｜《黑神話: 悟空》推出以來在全球爆紅，上市後短短 3 日已售出超過 1000 萬套、錄得同時遊玩人數超過 3 百萬，更被不少玩家視為今年的年度遊戲大熱之選。 《香港01》科技玩物頻道繼續為大家製作遊戲攻略，以下為遊戲中的一個bug技「重棍取消」教學，0棍勢打4段重棍，傷害炸裂。



＊＊＊注：此技巧明顯為bug，相信會在不久的將來被修正，加上用bug技會破壞遊戲平衡影響流程體驗，是否要使用/練習就看各自決定

黑神話: 悟空bug技 重棍取消

這個 bug 技的用法相當簡單：原理是當使用「銅頭鐵臂」（格擋）成功震返對方攻擊時，可以按實三角形直接使出蓄力重棍。而（大概是 bug 的關係）只要不按任何其他按鍵、只按三角形的話，可以一直取消重棍重新進行蓄力，而且每按一次三角形棍勢就會提升一級。

沒想到銅頭鐵臂的震返還能有此妙用...

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如果想要發揮此 bug 的最大威力，最好當然是在棍法花費 20 點數點出 4 段棍勢；如是者只要在用銅頭鐵臂震返對手之後，連按 4 下三角形（最後一下按實）便可以直接打出 4 段重棍，不用事先儲棍勢都能打出威力驚人的 4 段重棍。

要訣是震返之後每次連按三角形的速度不要太快，見到主角轉棍的動作並且聽到「錚」一聲提升棍勢的音效後才再按三角色，多試幾次掌握節奏之後就不困難。還有就是期間不能按三角形以外的任何其他鍵（包括方向鍵），否則都會導致 bug 失敗。

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示範影片：



記者簡單測試下只有劈棍能夠用此 bug 取消，立棍和刺棍都無法使用，換言之不能用銅頭鐵臂來 0 棍勢打 4 段刺棍了（當然如果你本身已經存好了 4 段棍勢時仍可正常打出）。但網上見到有影片示範立棍重棍取消的技巧，甚至可以一直連環取消做到升上高空的效果；不過反正此 bug 在實戰中最好用都是威力最高的劈棍，也沒必要研究其他棍的取消了。

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4段劈棍毆下去，成噸的傷害

實戰中建議可以不用太特意要去做「0 棍勢 4 段」，而是正常地戰鬥，但可以培養一個習慣是一使用銅頭鐵臂震返後就連按 4 下三角形以確保能打出 4 段重棍。