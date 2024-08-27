黑神話: 悟空攻略｜如意畫軸解鎖方法 防具升級、解鎖第3珍玩欄位｜《黑神話: 悟空》推出以來在全球爆紅，上市後短短 3 日已售出超過 1000 萬套、錄得同時遊玩人數超過 3 百萬，更被不少玩家視為今年的年度遊戲大熱之選。 《香港01》科技玩物頻道繼續為大家製作遊戲攻略，以下為遊戲中的特別道具「如意畫軸」的解鎖方法，以及防具升級、解鎖第3珍玩欄位的方法。



如意畫軸 黑神話: 悟空的傳火祭祀場

部份玩家對《黑神話: 悟空》其中一個較有微言的地方是各功能 NPC 如升級葫蘆的申猴、煉丹的戌狗分別位於不同地方，每次有時找牠們都要傳送去不同地方頗為不便。但原來遊戲中有類似《黑暗靈魂》中傳火祭祀場的設計，設有一個地方將所有功能 NPC 聚集在一地，也就是標題提到的「如意畫軸」，只要達成條件就能開放。

黑神話: 悟空攻略｜如意畫軸解鎖方法

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要解鎖如意畫軸，首先玩家需要推進度到第三章的後段「苦海」（完成巨龜一段之後）；在到達苦海後往左走會見到一間房子；然後走進旁邊的海上會遇到 boss 戰「辰龍」（畫面較昏暗的關係很容易漏掉）。

打倒牠之後會進入劇情，牠會說想要戌狗的丹藥。然後去找戌狗（煉丹）對話即可獲得給辰龍的丹藥。如果還沒有遇到戌狗可參看另文攻略：

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取得丹藥後再回去找辰龍，即可解鎖「如意畫軸」並直接進入畫中，辰龍、申猴、戌狗等 NPC 也會同步進駐畫中（不會再在最初遇到的位置了）。然後點亮煉丹爐旁邊的土地廟就可以隨時傳送回來。

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辰龍也會居於畫中，玩家可將在各處找到的植物種子交給辰龍，牠就會幫玩家種植，之後每隔一段時間就可以回去「收菜」。

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在解鎖如意畫軸的同時新的 NPC「寅虎」在會在畫中出現，牠就是遊戲中的鐵匠，可以幫玩家的防具（披掛）升階，提升防禦力。一些早期的裝備可能有好用的套裝技但是防禦力低，升階之後就能補足防禦力了，防具選擇也更自由了。

另外是和寅虎對話可以選擇「挑戰」，進行挑戰後會馬上進入 Boss 戰；寅虎相當難打，攻擊力高、攻擊範圍大又多快慢刀，同時定身法對寅虎無效，只能老老實實的邊閃邊打，或是用更為外鄉人的流派「隱身蓄力流」來逃課，隱身蓄力流的攻略請見稍後另文攻略。打輸了也不打緊，可以無限次挑戰，而且每次打輸都會幫玩家原地補滿血和葫蘆讓你一直打。

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打贏之後自動學到新的變身「虎」烏川。然後再和寅虎對話，選擇「穿戴更多珍玩」即可解鎖第 3 個珍玩欄位。同時也會開放製作新的披掛「玄鐵」套裝，效果是強化銅頭鐵臂的性能。