黑神話: 悟空攻略｜定風珠取得方法 黃風嶺各隱藏boss位置｜《黑神話: 悟空》推出以來在全球爆紅，上市後短短 3 日已售出超過 1000 萬套、錄得同時遊玩人數超過 3 百萬，更被不少玩家視為今年的年度遊戲大熱之選。 《香港01》科技玩物頻道繼續為大家製作遊戲攻略，以下為遊戲中的法寶「定風珠」的取得方法以及黃風嶺各隱藏boss 位置。



黑神話: 悟空攻略 定風珠取得方法

定風珠的是遊戲中的一件法寶，特殊用途是用來對抗黃風大聖的風砂和龍捲風。但是定風珠本身只要裝備在身上就有減低受到傷害的效果，而且主動使用時更可大幅提高減傷率，對強敵、對 Boss 都非常有用，因此就算已經打完黃風大聖，仍然值得去拿取。

黑神話: 悟空攻略 定風珠

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不過定風珠取得的方法並不容易，不如說取得定珠風的過程要比直接打第二章 Boss 黃風大聖要難得多了；因此先推進度之後再來回收也是一個方法。

要取得定風珠，首先玩家需要取得關鍵道具「阿羅金片」，以及 NPC「黃袍員外」的支線（兩者先後順序無所謂，可以交替進行），然後進入隱藏區域「隱‧斯哈裡國」的 Boss 「蝜蝂」戰中獲得定風珠。

「阿羅金片」取得方法：



在第二章中一直推進度，直到遇到沙大郎的地方（黃風陣->鎮風門後不遠處，即學到分身術的地方）；擊倒沙大郎即可獲得關鍵道具「阿羅金片」。

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NPC「黃袍員外」的支線劇情：



首先在土地廟「挾魂崖->枕石坪」出發一直往前走，會在懸崖邊見到一隻骨悚然守著一個木欄。破壞木欄可以繼續往前走，會見到醉了酒的黃袍員外躺在地上，問玩家拿取能醒酒的東西。

然後去找隱藏商人「石中人」購買醒酒石，石中人的解鎖方法可見另文攻略：

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之後將醒酒藥交給黃袍員外，牠會說要找點吃的，然後就自己離開了。接下來一直推進度直到去到「伏虎寺」，在打 Boss 的血池前面右手邊可以找到黃袍員外，牠會問玩家拿「碧藕」。碧藕是煉丹用的普通材料，可以在第一章地圖的各個水邊地方拾到，或者直接在土地廟買。

將碧藕交給黃袍員外後牠又會離開，接下來回到一開始黃袍員外醉酒的地方、往右轉通往一扇大門的道通上可找到牠。如果玩家身上有「阿羅金片」就會自動變成 Boss 戰；打倒牠後牠會幫玩家開門，然後就可通過大門進入隱藏地區「隱‧斯哈裡國」。

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隱藏地區「隱‧斯哈裡國」



在此地區首先會再打一次虎先鋒；擊倒牠後再往前走可遇到過去的黃風大聖。

牠正愁如何為當地百姓除去害人的妖蟲「蝜蝂」，雖然黃風大聖本身道行高超，但是身上有件法寶（就是定風珠）能完全剋制黃風大聖的能力，令其苦無方法，於是就請主角幫忙，只要主角能奪走 身上的法寶，黃風大聖就能除掉妖蟲。

跳下沙海進入 Boss戰，將 Boss 的 HP 削至一半後會觸發劇情；此時 Boss 會倒地，可爬上 Boss 背部拾取其背上的定風珠。

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取走定風珠後黃風大聖就會加入戰鬥，牠的攻擊力非常高，如果打前半時已經用光了葫蘆的話，建議只要一直繞圈子等黃風大聖輸出便可，牠一個人就可以 solo boss 整個後半段了。

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然後戰鬥結束後即可獲得定風珠；如果在戰鬥中沒有爬上 Boss 背部取走定風珠會無法自動獲得，但應該是可以之後再傳送過來拾取；不過最好還是在戰鬥中拿到吧。

另外在此地區（望著沙漠）走到最左手邊有一個打坐位（技能點數+1），不要漏掉。

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其他黃風嶺隱藏 boss 位置：



小驪龍：在和沙大郎戰鬥時引導沙大郎攻擊旁邊的牆壁可令其破壞，然後就能進入隱藏房間。如果已經打倒了沙大郎，用精魄「幽魂」攻擊牆壁亦可令其破壞。進入隱藏房間後打開寶箱，獲得「飛龍鱗片」。

取得「飛龍鱗片」後，傳送去挾魂崖->枕石坪，沿右手走到底會見到一個被沙瀑布擋著的地方；此地方最初是無法互動，但得到「飛龍鱗片」後就可以互動，然後就會進入 Boss 房打「小驪龍」。

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石敢當：在黃風陣->鎮風門以虎之鋒（打倒虎先鋒獲得）和石之厲（打倒石先鋒獲得）開門，然後和裡面的巨大石頭互動（應該是需要先取得石之精魄）後開啟 Boss 戰。

虎倀：在打虎先鋒的血池後方（佛像正後方）有條小路，沿路走到底可到達「定風橋」，再沿路走到底通過「定風莊」後即會在一條橋上遇到 boss「虎倀」，擊倒牠後即可以吸收其精魄。