咒術迴戰268｜宿儺真的戰敗了？伏線暗示大團圓、五條或可復活？｜《週刊少年JUMP》人氣漫畫《咒術迴戰》尚有4期就大結局，正所謂落雨收柴，上期267女角釘崎野薔薇「復活」（其實一直沒死），簡單一格就K.O.了寄生生伏黑身上的宿儺。不少人都開罵，之前大堆角色跟他打了一年半、死傷慘重，忽然一格就打完，是開玩笑？還是作者芥見下下還有甚麼逆天大轉折？在《咒術迴戰》268期最後，更有伏線暗示五條或可能復活？



注意：以下開始有文字劇透成份、由於《咒術迴戰》268期實際尚未發售，圖片與劇透文字無直接關係。



宿儺真的戰敗了、伏黑是生是死？

完全沒有轉折！宿儺真的被釘崎封了行動、之後被虎杖一招「黑閃」打爆。不過，這招並未有殺死宿儺，只是將它從伏黑身上迫了出來。而宿儺在離開伏黑身體前想說服伏黑繼續被它寄宿：「很多人為了救你而犧牲、姐姐也死了，已經回不去了，何必再活得那麼認真、那麼辛苦？」但最終伏黑還是想面對自己的人生，兩者分開了。

宿儺真的戰敗了、伏黑是生是死？

虎杖重新吸收宿儺

虎杖雖然作為容器而被製造，好在一直由爺爺養大，對他灌溉了我為人人的精神「你很強、去幫助別人吧。只是觸手可及之處也好，能救的都去救吧。就算迷惘、就算沒被感謝，總之去幫助別人吧。」虎杖希望給宿儺多一次機會：「要不回到我體內、要不就殺了你。」並希望宿儺能夠找到「不為咀咒誰而生、而是為了誰而活。」的生存方法，最終宿儺乖乖回到虎杖體內。記者終於明白，為何《咒術迴戰》官方X，早幾天為何要特別提及爺爺的金句。

最終宿儺乖乖回到虎杖體內

終於明白，為何《咒術迴戰》官方X，早幾天為何要特別提及爺爺的金句。

開始準備BBQ跳起Yeah

及後超過半集都是戰後談心，虎杖帶了釘崎與探望仍在臥床的伏黑，二人對伏黑冷靜的反應感到失望，釘崎：「班上的女主角大難不死，不是應該興奮到打尿震、喜極而泣嗎？」之後他們打開了五條留給釘崎、伏黑的親筆信，透露釘崎媽媽的下落，但釘崎並不感興趣，而伏黑讀信時笑了、內容是：「好可惜、惠的爸爸已不在人世，因為被我殺了，對唔字…」最後三人跟熊貓前輩走，表示要去幫助乙骨前輩（其實即是2.5條悟前輩）！那究竟怎樣幫？難道五條老師可以復活？