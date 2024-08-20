《咒術迴戰》（呪術廻戦）宣布再連載多5話就正式完結。自2018年起在《週刊少年Jump》發表的人氣作品，漫畫連載6年半、單行本銷量突破9000萬本，動畫也是全球大熱。連奧運選手賽跑也要學角色五條悟結個手印，可見非常入屋。如今勁作將要完結，不知網民點睇？



腰斬完五條再腰斬連載？

網民對《咒術迴戰》的風評向來就是又愛又恨，死忠很多、黑粉更多，今次突然宣布完結，fans覺得太突然接受不到，但更多人是拍手叫好：「腰斬完五條再腰斬連載？」「終於都肯完喇？」「快X啲完啦垃圾」「仲要捱個幾月？」又諷刺JUMP編輯部早排大放厥說接下來發展會很有趣：「有趣之處就係腰斬？」

《咒術迴戰》漫畫圖片

連登討論區截圖

芥見下下早已講過《咒術》24年完結

有網民就笑言《咒術》算不算被腰斬？有傳其單行本銷量下跌、有傳是作者私人理由請辭，但其實芥見早在2023年的JUMP Fest 已表示過：「我還會一如既往地繼續畫著不知所云的東西，各位如果能再陪伴我一年（大概）左右的時間，小下下會很開心的。」有人打趣道：五條悟被「腰斬」後又成功「翻生」，可能《咒術》都會學《NARUTO》搞續集《宿儺傳》呢。

由於芥見太喜歡寫宿儺，有網民曾原創了爽文《宿儺傳》，足足寫了三卷。（YouTube截圖）

作品大量伏線未收｜尚餘5話點埋尾？

或者不算腰斬、但網民就覺得《咒術迴戰》一定爛尾，因為《咒術》鋪陳了不少角色及劇情，都尚未交代埋尾，短短5期絕對講不完。《咒術》召黑都不是第一日了，當中人氣角色五條悟尤被安排到完全無敵，多次因為自大放生敵人累全家，被「獄門疆」封印2年後復出即發表「會贏喔」宣言，轉眼就在被「腰斬」成2.5條悟。之後肉身跟人氣角色乙骨二合一再「復活」，劇情分析類YouTuber還大讚芥見玩得靚、必定有重大鋪排、更預言五條老師會完全復活，誰知忽然宣布5集後結局，令有期待的《咒術迴戰》粉絲大跌眼鏡、情何以堪。

《咒術迴戰》漫畫圖片

作者早就玩厭｜對角色完全無愛

有網民覺得芥見下下以《咒術》成名，其實早已對這類JUMP式熱血套路失去興趣，更有人指芥見刻意搞爛故事，是迫JUMP盡快放手讓他完結《咒術》。芥見出名對筆下角色沒有感情，動輒安排角色「領便當」，一心只想炒熱社交媒體上的名氣，的確在網媒年代最緊要是炒熱度，所以不見得他會想為角色及各種伏線埋尾。有網民覺得以這類手法吸收的fans都不忠心，批死他下套作品不會紅：「《咒術迴戰》很可能就是他的人生高峰了」但如果一生人有個像《咒術迴戰》的高峰期，總好過沒沒無聞地「死畫爛畫」吧？

搞死《我英》《咒術》只為召喚《全職獵人》回歸？

有網民又笑言，以上原因全都不對，根本是《少年JUMP》就是學了芥見的玩法，殺死《我英》《咒術》製造咒靈，藉此召喚《全職獵人》回歸（笑）雖然搞笑成份重，但的確很多人知道《獵人》連載重開，又不難過了。希望冨樫的身體可以堅持幾多期連載吧。

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