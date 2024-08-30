PlayStation 5 Pro消息｜2TB內存更靜散熱更好．發售日及規格公開｜PS5主機香港減價、 日本反而加價，與此同時各種PS5改良版「PlayStation 5 Pro」又有新爆料，外媒指新機將配備 2TB 儲存空間，全新設計可能會令主機更安靜、產生更少熱量。



消息來自《Broken Silicon》播客最新集數，主持Moore's Law is Dead 指自己看過 PS5 Pro 開發人員套件，確認新機將擁有 2TB 儲存空間。他亦指出，微軟同樣將會開發具有 2TB 儲存空間的 Xbox Series X 新機法。不過根據開發套件資料顯示，新機的電源連接器將與現時的PS5相同，因此PS5 Pro 的功耗基本與一般版主機無異，不過PS5 Pro 基板上的電晶體(Transistor)數量將會增加，系統似乎會更安靜，產生的熱量更少。

外媒大爆PS5 Pro完整規格、發售日、光追性能、新CPU模式

外國遊戲媒體「The Verge」的資深記者「Tom Warren」日前在推特（Twitter，現X）及The Verge網站發文整理至今為至的PS5 Pro爆料情報。The Verge指代號為「Trinity」的PlayStation 5 Pro將配備更強大的GPU和稍快的CPU模式，能夠更好地渲染啟用了光線追蹤的遊戲，或在某些遊戲中實現更高的解析度和影格率，光線追蹤架構速度比普通PS5快三倍，並將新增一個「高CPU頻率模式」，將更多的電力將被分配給CPU，令其時脈提升到3.85GHz（比PS5高約10%），最後「The Verge」預期PS5 Pro會在2024年尾、聖誕檔期推出。

PS5 Pro發售日、完整規格公開｜外媒最新爆料指有新CPU性能模式