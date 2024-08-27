PS5主機日本大幅加價至近8萬日圓｜香港減價反被酸：係咪清死貨｜索尼SIE宣布，日本方面由2024年9月2日起，PlayStation 5主機(包括光碟版／數位版)、Dual Sense手掣配件全線加價，當中PS5光碟版主機大幅加價13000日圓。



日本PS5主機加價後貴了700港元

PS5光碟版主機新定價由66,980日圓（約3,600港元）增加至79,980日圓（約4,300港元），比舊價大幅加高13000日圓。至於數位版主機就由原價59,980日圓（約3,200港元）加價至72,980日圓（約3,900港元），兩者都貴了約700港元。日本網民在SIE X下留言，笑指不如砌部電競級主機好過（其實4千3又砌唔到），不過話還話，不少人都準備在9月2日加價前去買多部。

香港用家「唔知米貴」｜港行PS5減價反被恥笑：清死貨？

其實一般遊戲主機推出幾年後多數都會減價，但由於PS5整個計劃早已由美國方面的SIE主導，機價是以美版為標準，再以各地貨幣兌換率去計算定價，明明「出生」於日本的PlayStation主機，最終竟然因為「円安」問題，需要不斷加價，在日本的定價愈來愈貴，真是苦了日本玩家。

更有趣是同一時間，由於香港地區的港元與美金有聯繫兌換保護，加上SIE（HK）由8月26日至9月1日推出「夏日特惠」，不少人在PlayStation HK的facebook戶口下留言，指SIE清死貨等出PS5 Pro。