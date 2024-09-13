時代廣場「JUMP FIGURE CRAFT STUDIO」玩具展｜買了球鞋再買玩具、悟空、鳴門、路飛、安妮亞在時代門外再聚，Time Square 由9月14日起有個由BANDAI Tamashii Nations 舉辦的「少年JUMP作品玩具figure展，2樓大堂有Pop Up Store及新作SHF展示區，地面大鐘那邊還有4大作品《龍珠》、《火影忍者》、《One Piece》、《SPY X FAMILY》4個打卡區。



人氣漫畫雜誌《週刊少年JUMP》連載作品一但動畫化，多數都會全球人氣大熱，出玩具當然少不了，銅鑼灣時代廣場近日有個TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT快閃店，首賣多款JUMP系列TAMASHII NATIONS獨家限定商品，由即日至11月3日，場內集合《週刊少年JUMP》及同門 JUMP+ 四個人氣作品：《龍珠》、《火影忍者》、《ONE PIECE》和《SPY×FAMILY間諜家家酒》。

JUMP FIGURE CRAFT STUDIO

日期︰即日起至2024年11月3日

時間︰上午10時至晚上10時

（首日將於預展後晚上6時開放予公眾參觀）

地點︰銅鑼灣時代廣場地面露天廣場



NARUTO 火影山

當中《火影忍者》區特別靚，有火影山背景、口寄之術召喚陣自拍區，還有大量鳴門figure大埋頭扮多種影分身。另外亦有一系列SHF展品任影。

NARUTO 火影山 (鍾世傑 攝）

NARUTO shf Figure 情景展區 (鍾世傑 攝）

安妮亞跟爸爸一同來到時代

SPY X FAMILY展區有3個用SHF組成的故事情景，有學校又有屋企，好sweet。不過奇就奇在，展區中的巨型立像只得安妮亞及爸爸黃昏，難道媽咪個立像未運到？

大量龍珠Figure展示

除了真人高度的悟空人像，shf figure展區設計取材自人造人培植倉，入面有由初代到最新DB DAIMA Q版小悟空公仔，單係悟飯、杜拉格斯、布洛尼各自都有十幾款，有排你影。

大量龍珠Figure展示 (鍾世傑 攝）

大量龍珠Figure展示 (鍾世傑 攝）

大量龍珠Figure展示 (鍾世傑 攝）

+ 28

One Piece 千陽號

Bandai SHF系列正一路擴充One Piece 系列玩具figure款式，場內有個類似千陽號船倉的展區，入面展出了可動的SHF、雕塑風格的Figuart Zero以及著衫可動路飛。不過打卡位就流少少，得一支海賊旗。影完後離遠一睇，原來成個One Piece展區的外殼，原來在模擬一個BANDAI玩具運輸紙皮箱。

One Piece展區的外殼，原來在模擬一個BANDAI玩具運輸紙皮箱。 (鍾世傑 攝）

One Piece 展區 (鍾世傑 攝）

One Piece 展區 (鍾世傑 攝）

One Piece 展區 (鍾世傑 攝）

One Piece 展區 (鍾世傑 攝）

少年JUMP時代玩具展在2樓大堂還有快閃店，發售超過300款商品，當中更有多款於時代廣場快閃店獨家發售的限定品。（留意5款會場限定版已在事前被全部認購售罄）

少年JUMP時代玩具展在2樓大堂還有快閃店，發售超過300款商品 (鍾世傑 攝）

留意5款會場限定版已在事前被全部認購售罄 (鍾世傑 攝）

先來看看店內有甚麼貨品發售！除了一般SHF figure，還有Tamashii Spot 店鋪限定品。

+ 26

Pop Up Store 場外兩邊有很多已發售／未發售的shf公仔，我就最想買動畫版《幽遊白書》的幽助了。

+ 32

TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT快閃店

日期︰即日起至2024年11月3日

時間︰上午11時至晚上9時

（首日將於預展後晚上6時開放）

地點︰銅鑼灣時代廣場2樓中庭

少年JUMP 明信片套裝慈善換領

於9月14日至11月3日期間，即場捐款HK$10或以上即可換領「JUMP FIGURE CRAFT STUDIO」明信片套裝一套 (三張)！所有捐款將撥捐「香港公益金」作慈善用途。

即場捐款HK$10或以上即可換領「JUMP FIGURE CRAFT STUDIO」明信片套裝一套 (三張)！

明信片套裝慈善換領

時代廣場與TAMASHII NATIONS以多個人氣動畫角色精心設計出兩款限定明信片套裝，包括《火影忍者》漩渦鳴人、《龍珠》孫悟空、《ONE PIECE》路飛和《SPY×FAMILY間諜家家酒》安妮亞！於9月14日至11月3日期間即場捐款HK$10或以上即可換領「JUMP FIGURE CRAFT STUDIO」明信片套裝一套 (三張)！所有捐款將撥捐「香港公益金」作慈善用途。