《咒術迴戰》正式收尾，不少fans也撐不下去了。最近又有人爆料，早期風格大路、人氣更高的《咒術迴戰》，實為編輯根據市場反應計算而成，非獨眼貓（作者芥見下下花名）真心想寫的故事。原來《咒》在連載前有套3期完試刊，竟被指「JUMP風味不足」而退稿要芥見「零分重作」！這一份矛盾令芥見極度憎恨五條悟，特別寫衰他作出報復，也是《咒術》風光開場、尷尬落幕的原因之一，即睇解說！



原來每一部準備在《週刊少年JUMP》連載的故事，都先要做一個短篇的試刊號，而《咒術迴戰》的原型是一套3話完短篇《咒術匝戰》，只曾在今年7月《咒術迴戰展》中公開過一次，從中你可以發現作者芥見下下，本來就不想搞校園戰鬥故事，而是一部帶有都市奇譚類設定的邪氣作品，角色設定、開場方式、故事內容都不像王道少年漫畫。

故事之初，五條悟講述一種名為「詛咒」的怪病於年輕人之間蔓延，五條指這是對普通人拖術，早晚會變成「咒術恐襲」，之後故事很快就進入「死滅洄游」，亦即是正式版內被喻為最難睇、最「跌watt」的章節：一場以殺死對手集點、不殺人就會被殺的死亡遊戲。虎杖在這原版中只是大茄，連一拳也沒出過，真正主角是伏黑惠的前身「鱷澤惠」，不多久就被咒靈附身了（不清楚是否一樣叫宿儺）。

更重點是，這個初版「死滅洄游」被退稿要求重寫的因為竟是「請修改成適合在少年JUMP刊載的內容」，換言之JUMP一班主腦早就認為在少年漫畫雜誌中寫「死滅洄游」是行不通的。《週刊少年Jump》編輯擁有漫畫走向的最終權力，新人作者必須依從，最終芥見迫被將《咒》改寫較熱血、友情的風格：體內寄宿有神秘力量的善良主角虎杖（鳴門）、表面冷淡其實心地善良的伏黑（佐助）、性格大刺刺的女角釘崎（櫻）。

芥見下下也不諱言設定上有參考《火影》，五條悟外型的原型竟然不是卡卡西，而是一個八線大配角「飛竹蜻蜓」，不過後來JUMP編輯也的確順勢將卡卡西深愛學生、身懷絕技、跟老友有傷感過去的元素套入五條悟身上，這個不算真正「親生仔」的角色愈來愈紅，反令到芥見愈來愈討厭五條悟。

那為何《咒術》連主角都改成虎杖？芥見曾在訪問提過，因為伏黑惠、宿儺等角色已經定型，所以才拿個無關重要、不上心的虎杖去改造成今時今日的《咒術》主角，去到最後幾話草草安排他一招黑閃KO宿儺，有夠隨便的。你更會問，為何虎杖的存在感一直都那麼薄弱？原來是芥見根本不懂處理這類熱血主角。

但芥見真正最討厭的，是代表編輯、代表商業計算，卻比自己用心寫的角色更具人氣的五條悟，於是他成名並擁有自主權後，就即時封印五條悟、且馬上開始寫「死滅洄游」，當中有非常之多新設定，連載第1期第1頁已經是跨頁8條規則，《咒術》在這段時期風評極差，似乎令芥見心生不忿，最終甚至以最侮辱角色的方法將之分屍斬成2.5條悟，似向讀者及編輯報復。

芥見成名並擁有自主權後，即時封印五條悟、且馬上開始寫「死滅洄游」

芥見甚麼會特別上網看網民反應，你們愈討厭的我愈要寫，後期他甚至會在故事中硬生生借角色之口去反擊網民，又或是自圓其說去修改設定，愈做愈走牛角尖，後期《咒術迴戰》愈來愈難看／難消化，可能《JUMP》都因此同意將故事完結，大家都不用再辛苦了。至於6年半來支持《咒術迴戰》的讀者，只換來一肚氣、變了小丑。