咒術迴戰271大結局｜連載6年半，曾被奉為《週刊少年JUMP》新一代「三本柱」之一的《咒術迴戰》，涉谷事變封印人氣角色五條悟的大膽做法賺盡掌聲，然而後來死滅洄游、新宿決戰卻被狠評，無論在日本／華文地區／歐美的風評均在最後一年極速下跌；但無可否認，近半年在網上引發最多話題的日本漫畫，的確是《咒術迴戰》無誤，那究竟網民認為《咒術》是一本傑作、還是一場笑話？



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連載早期走JUMP典型套路跑出

在連載早期，《咒術迴戰》故事走典型少年JUMP套路，熱血主角虎仗悠仁吃下最強敵人「宿儺」殘指，擁有不可思議、但背景帶點邪氣的特殊能力；最強角色五條老師就是全故事戰力天花板，結構簡單易明，人氣高企的原因不難明白。

《咒術迴戰》故事走典型少年JUMP套路，熱血主角虎仗悠仁吃下最強敵人「宿儺」殘指，擁有不可思議、但背景帶點邪氣的特殊能力。

最強角色五條老師就是全故事戰力天花板

咒術高專篇角色深刻細膩

入讀咒術高專後，作者專心寫好各同學／老師角色，人物細膩豐富、戰鬥爽快食腦，有齊熱血、友情元素，連敵人也個個有血有肉，帶出了咒術世界的殘忍無道，難怪大受讚賞。而當中「比虎仗更像漫畫男主角」的乙骨憂太學長，人氣之強甚至開拍了電影《咒術迴戰 Zero》。

入讀咒術高專後，各同學／老師角色人物細膩豐富

「比虎仗更像漫畫男主角」的乙骨憂太學長

懷玉・玉折篇成功製造CP

之後「懷玉・玉折篇」是五條悟學生時代回憶，交代五條悟與夏油傑從朋友變成死敵的前因後果，原作篇幅不長，而且在故事中可以看到五條小時候行事已不顧後果，為他召黑，卻成功帶出了近年動漫界最多人識的「五條夏油」男男CP。

「懷玉・玉折篇」交代五條悟與夏油傑從朋友變成死敵的前因後果

涉谷事變篇被奉上神壇

《咒術》最高潮「涉谷事變」開始，作者一層一層的疊加上大量超強敵人，360度大包圍戰圍揪五條悟，作者的操作雜而不亂，到最後五條悟被獄門疆封印，《咒術迴戰》「涉谷事變篇」被奉上神壇。

五條悟被獄門疆封印，《咒術迴戰》「涉谷事變篇」被奉上神壇。

死滅迴游篇：反應兩極

五條被封、「假夏油」（真身為：羂索）吸收了另一敵人「真人」後發動術式「無為轉變」，賦予一批人類咒術能力，並強迫參加一場生死遊戲「死滅迴游」。此篇風評兩極，有人讚芥見成名後終跳出JUMP公式：新角色有以律師、搞笑藝人為能力，手法很新奇；但有人指「死滅迴游」出事點不單是太多難明的規則，而是作者用爛極的「束縛」設定（指達到一定條件，付出相應代價後，可發動特定能力／戰力）玩壞規則，寫到收不到尾、有bug的地方就用束縛帶過，更笑言不如改名《束縛迴戰》。

有人指「死滅迴游」出事點不單是太多難明的規則…

而是作者用爛極的「束縛」設定玩壞規則、有bug的地方就用束縛帶過。

新宿決戰篇：2.5條悟被當小丑

最終篇「人外魔境新宿決戰」，宿儺搶奪了伏黑惠的身體，五條封被封了幾乎2年（是真實世界漫畫連載中被封近2年）、復活後自信滿滿，不出幾期後竟就單單一格畫面就被宿儺劈開成「2.5條悟」，五條悟開戰前一句「會贏喔」（勝つさ）成了近年最多人玩的網絡迷因之一。

五條解封後，不出幾期後竟單單一格畫面就被宿儺劈開成「2.5條悟」

五條悟開戰前一句「會贏喔」（勝つさ）成了近年最多人玩的網絡迷因之一。

最強敵人以最荒謬方法KO

宿儺恢復千年御身，一堆角色包括乙骨全部都戰死／被重創，看似無人是他的對手時，芥見下下出招了！首先他將已被劈去下身的乙骨腦袋安裝在五條悟的頭部，再安排以為已死的釘崎野薔薇復活，她吃下身體有宿儺成份的虎仗悠仁手指並發動「共鳴」，再由乙骨以「模仿」令宿儺無法動彈，虎仗悠仁再用一招黑閃就將宿儺KO，成功救出伏黑。

以為已死的釘崎野薔薇復活，她吃下身體有宿儺成份的虎仗悠仁手指並發動「共鳴」

過多的後設解說

五條等了2年出來轉頭就死？為何好勝又自大的他性格大變，竟然自認敗於宿儺手下？死了一票子角色才讓野薔薇復活？為何一開始不讓乙骨「駕駛」野薔薇的身體直接用「共鳴」打敗宿儺？

對網民種種質問，芥見似乎也是一肚子氣，最終戰以原有角色、簡單招式連成一線立大功，其實橋段本身夠絕，漫畫也不見得是芥見想完就完，為何還要被人罵？有人發現，芥見其實用了一整話連載，以角色之間的「小組討論」去解釋乙骨、野薔薇所做我一切，但網民反認為這做法更加深了事後自圓其說的感覺。

為何一開始不讓乙骨「駕駛」野薔薇的身體直接用「共鳴」打敗宿儺？

結局反高潮令人失望

大戰過後，作者宣布漫畫會在9月尾完結，不少人期待結尾會有甚麼轉折，五條惦能否復活。但結果最後幾集只是TVB大結局式的大團圓，大家一齊拜山、睇遺書，大量以為已死的角色仍然在世，但芥見為了鬥氣，人人都復活，只有五條必須死。

芥見為了鬥氣，人人都復活，只有五條必須死。

芥見下下向網民舉中指？

有人認為《咒術迴戰》得神級動畫化之助，作品上了神壇，自己卻把漫畫原作玩壞非常失敗，又指「獨眼貓」如果專注力集中在寫故事，相信《咒》的劇情會更完整。但他喜愛玩流量多於搞創作，每周為網民製造話題，其實是相當成功的。今時今日還有幾多人會欣賞紮實的漫畫作品？大家都是希望每星期出po、有新一話《咒術迴戰》劇去可以罵可以咀，可以賺流量，近年JUMP系作品相信只有《鏈鋸人》藤本樹能跟他爭人氣。

最後的最後，任你讚又好彈又好，網民笑言芥見下下以一隻「宿儺」殘指向全部討厭他的讀者做個粗口手勢，好像真說：「你們不喜歡《咒術迴戰》、我也不會再畫，不會有第2部了，全劇完。」