人中之龍真人日劇風評惡劣IGN僅給4分｜SEGA同名黑道動作遊戲《人中之龍》改篇，由型男竹內涼真扮演主角桐生一馬的真人版日劇，由宣傳開始已不被看好，近日Amazon Prime終正式上架，網媒首輪評分相當之低，當中IGN打出3分的低分。IGN近年態度「政確」被受game民討厭，但今次的低評分卻被《人中之龍》系列fans表示公道，指作品真的非常差。



網民：IGN畀4分太高

網民一直都指竹涼真選角失敗，指他雖然有型但風格太斯文、身材又骨感，壓根兒不像硬派黑道桐生一馬，再加上預告片中主角桐生一馬竟然講出：「我想成為堂島之龍」，令不少系列fans震怒：「編劇有冇玩過《人中之龍》？套野唔使睇啦！」原來桐生在故事中是為勢所迫才成為了堂島之龍，這句對白被指毀人設，雖然導演急忙解釋：「你地睇完就明，係我特登得改。」但似乎網民看畢影集後都不買帳。有fans甚至表示「IGN給4分已「太畀面」，他本人只會給3分，更指作品被魔改得人唔似人、鬼唔似鬼，指有時間不如重玩遊戲。」有指作品只取用了原作的場景，其他角色的性格設定全部亂改一通。

🙏由於新改動都算劇透，相關內容放了在文尾，想睇的朋友請自己「轆」下去看吧🙏

人中之龍真人日劇風評惡劣IGN僅給4分

人中之龍真人日劇風評惡劣IGN僅給4分

人中之龍真人日劇風評惡劣IGN僅給4分

畫龍點「錯」睛大吉利是

有人舊事重提想起竹內涼真在劇集的發布活動中於紙屏風上「畫龍點睛」時，錯將瞳孔畫在龍的鼻子上令作品出師不利：「迷信都咁講、真係好大吉利是」

人中之龍真人日劇風評惡劣IGN僅給4分

**以下內文包含《人中之龍》真人劇集少量劇透、請注意**

IGN 指《人中之龍》劇集根本是平行時空，劇情與原作已無太大關係，原作的黑道故事設定完全消失，桐生一馬之所以講：「我要成為堂島之龍」原來一馬哥小時候岡過一位背上有龍刺青的格鬥高手「堂島之龍」，長大後在地下格鬥比賽打出名堂成為冠軍，好地地一套黑道作品變了格鬥作品，跟《排球少年》日向想成為小巨人沒分別。如果黑道題材有避諱，為何一開始又要買版權？可能近年都出過不了有水準的日本漫改劇，人類漸漸忘記了日本ACG真人化十之八九都是爛到入骨……