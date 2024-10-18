Netflix高達復仇的鎮魂曲｜主角跟高達其實不醜、3大不足浪費題材｜由Netflix獨家投資，全新CG高達動畫《Gundam Requiem for Vengeance》全部6集已在10月17日上架。由於劇本、導演均為歐美人士，審美觀跟故事風格跟各來的日系高達相當不同，網民最關心是荷里活EDI風氣令女主角設定得又老又「男人婆」，但記者看畢後卻認為女主算有型不太醜，卻另有3大原因，令作品難看得令人反胃。



故事簡介：自護敗軍慘被新型高達虐殺

故事發生在虛構未來U.C.0079年，地球因人口爆炸，最終強迫人民移居到圍繞地球而建的人工殖民衛星。太空環境惡劣、經過幾代人艱苦經營，終開始能自給自足。離地球最遠的side 3殖民區提出脫離地球聯邦立國成立「自護公國」，爆發名為「一年戰爭」的全面戰，期間自護將一個太空殖民地掉落地球，滅絕了30%人口。自護還發明了18米高人型兵器機動戰士，殺絕軍備落伍的聯邦軍、大軍更降落地球進行閃電戰。

故事簡介：自護敗軍慘被新型高達虐殺

《復仇的鎮魂曲》故事發生在「一年戰爭」尾聲的11月，而且是以自護軍人角度出發。當時聯邦靠秘密武器「高達」一舉翻身、打得自護軍節節敗退，《復仇的鎮魂曲》女主角索拉利上尉指揮的渣古小隊「紅狼隊」，正護送友軍前往乘搭穿梭機逃離地球，卻墜入聯邦軍的包圍陷阱，被新型高達「GUNDAM EX」的重火力趕盡殺絕。索拉利如何保護同伴，返回自護國與兒子團聚呢？

Netflix 高達：復仇的鎮魂曲

第1不足：女主角短髮中性設定合理．慘在CG醜得要命

很多人因為女主角短髮似男人婆，就認為作品好EDI、好女權主義，但我看過卻不認為有這個問題；索拉利是一位軍人，作中性打扮有甚麼問題呢？問題反而是出在3DCG角色建模水準惡劣、人物目無表情全無感染力，根本難登大雅之堂。

好吧，高達作品就看戰鬥，那《復仇的鎮魂曲》水準如何？公平講，戰鬥場面幾紮實，打起來有力量、有重量，算相當不錯。由《08小隊》山根公利設計的新型高達EX、吉姆，渣古，睇設定手稿其實幾型仔，CG版其實也不太差，記者自己幾buy，不過可能審美觀跟高達迷有落差，似乎是寫實軍事風愛好者、SEED FREEDOM美型支持者都一樣給負評，兩邊不討好。

由《08小隊》山根公利設計的新型高達EX、吉姆，渣古，睇設定手稿其實幾型仔

由《08小隊》山根公利設計的新型高達EX、吉姆，渣古，睇設定手稿其實幾型仔

戰鬥場面幾紮實，打起來有力量、有重量，算相當不錯

第2不足：表面軍事寫實、其實空洞幼智

上文都提過，其實《復仇的鎮魂曲》的戰鬥場面的動作、構圖、特效都算不俗。問題在於編劇表面想做軍事寫實風，但幾場大戰都明顯發現編劇連基本常識都欠奉，比如頭場自護軍被埋伏包圍，放眼四處根本藏不下那麼多敵人，感覺都是從異次元爆出來，很不合理。

頭場自護軍被埋伏包圍，四處根本藏不下那麼多敵人，感覺從異次元爆出來，很不合理。

另一問題就是高達刀槍不入、過度神化，這套不是《W高達》呀！不可能有無限彈藥，一機追殺敵軍，一時就身中火箭砲都原好無缺，單手可以擋電熱斧，卻在最後一戰被老虎的電熱刀從後暗算吧。為了劇情方便而隨意控制高達能力強弱，真是非常低手。

高達刀槍不入、過度神化

第3不足：劇本幼稚、空談虛情假意的和平大愛

女主角索拉利是「魯姆戰役」功臣，小隊在一場戰鬥中滅了三艘聯邦戰艦，你想想看船上有幾多軍人？人家沒有家人子女嗎？你們一場戰鬥殺了多少自護軍人？編劇更為索拉利安排了一個非常「潔白」的人設，原來她的鋼琴家老公慘被聯邦軍「口」了，她才會被迫上戰場報仇呀，多偉大、多慘呀！

女主角索拉利的紅狼隊是「魯姆戰役」功臣，小隊在一場戰鬥中滅了三艘聯邦戰艦。

她的小隊內還有個更大愛、看來像亞洲人的少年軍醫，自己都幾乎被聯邦軍槍決了，好在得自護女兵相救，大難不死卻反怪對方：「點解你要殺人？點解唔試試跟佢地講道理？佢地本來唔使死呀」之後一票人又多手放走敵軍，終引來對手大舉反擊，弄得死傷無數後仍然表示「君子有所不為」而不後悔，就算再有下次都一樣放人、要大愛！我偉大我不殺人！只要死的不是我就OK！

換轉我是這位女兵，由他死算了。

又，索拉利後來更發現高達EX的駕駛是位新類型人小男孩，她立馬想起家中的幼子，多次有機會解決高達，卻扮大愛阻止同伴開槍出劍：「他只是個孩子呀！」後果是高達帶同友軍回來反擊，反軍逃生的穿梭機被聯邦軍像打鴨仔似的一槍一部，死到臨頭女主角竟然決定出動超必：嘴砲！向高達少年求放過：「細路呀，我都係一個媽咪，我只係見返個仔。我地都逃佬啦，唔會再返黎、唔好再打喇！」小男孩一時心軟，誰知5秒後就後悔信錯人，被另一部自護MS老虎從背後一刀刺死。

又不是索拉利親手殺小孩、罪不在她呀！她更決定選擇留在地球繼續與聯邦戰鬥，表示要：「阻止被仇恨蒙蔽的人，不要再為報仇而戰」最後一鏡向著夕陽、爆發大愛精神說了一句：「只要有機會給兒童一個沒有戰爭的未來、我會繼續戰鬥下去。」真的難聽過粗口呢！

嘔心於口中說不、身體卻很誠實的假大愛

筆者討厭《復仇的鎮魂曲》，不是因為它提出的和平主義，而是角色們為自救殺人都是錯，女主角自己亦殺人無數，忽然母愛上身就大呼和平至上，最終搞到同伴雞毛鴨血，仍然自視為正義。近年的荷里活編劇，感覺都是沒有真正吃受甚麼真正苦頭，坐在starbucks，拿著macbook air打打字，最愛寫這類天使屬性、代價都是別人來付，潔白正義的大愛角色，真嘔。

這部以陸戰為主的高達，自然會令人想起26年前的作品《08小隊》，08男主角士郎都是個大愛仔，不想當甚麼戰爭英雄或烈士，對自護也沒有你死我亡的血海深仇，只想大家都留住條命、生存下去。他跟自護背景的女主角愛娜的《羅密歐與茱麗葉》愛情線也令人感動，最後齊齊扮戰死退隱後收留一班戰地孤兒，劇情其實都幾大愛，但編劇手法成熟細膩，很多人都捧為神作，可見大愛 x 高達不一定要錯；嘔心的是「口中說不、身體卻很誠實的假大愛」。