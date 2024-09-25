《人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜》重磅來襲　真島吾朗首次擔綱主角

《人中之龍》系列是由知名遊戲製作人「名越稔洋」所開創，首作登場於 2005 年的 PlayStation 2 上，玩家將操控極道組織東城會旗下的「桐生一馬」，隨著他的視角過上日本的黑道生活，故事中不僅有精彩的主線故事，開放世界的遊玩方式也能讓玩家盡情探索，特別是當中的迷你遊戲絕對是一大特點。



而今年 1 月發行的《人中之龍8》更是在 Metacritic 上獲取了 89 分的超高評價，創下系列史上最佳的成績，在好口碑的加持下，本作的銷量也相當不錯。

真島吾朗首次擔綱主角！！

《人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜》（SEGA）

而在稍早由人中之龍工作室舉行的「RGG SUMMIT 2024」發表會中，揭曉了新作《人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜》（Pirates in Hawaii），確定由人氣角色，外號：「島野的狂犬」的真島吾朗獨挑大樑擔任主角。從預告片可得知，真島因不明原因來到一座陌生的小島上，狀態極差的他甚至還失億了，後來經過拯救自己的少年得知，他來到的是「夏威夷的附近－里奇島」。

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為了找回記憶，他決定聽從島上人民的建議前往「聶雷島」，結果還意外的成為了海賊船長，之後在航行途中又碰到了來自「瘋狂蘭提斯」的幫派份子與黑手黨，於是真島就以將「吾郎海盜團」變成「傳奇海盜團」而目標展開一場驚心動魄的冒險。

本作的遊戲類型為「動作冒險」，真島將能使用兩種風格進行戰鬥，除了極具真島特有速度感的「狂犬」風格以外，還有能夠靈活運用彎刀和豐富的海盜工具的全新戰鬥風格「海盜」！

《人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜》將於 2025 年 2 月 28 日發售於 PS5／PS4／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／Steam 等平台。盒裝版（普通版）售價為338 元，真島吾朗全套收藏盒為968 元、下載版（一般版）同樣是338 元，豪華版則是418 元。

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《人中之龍８外傳 Pirates in Hawaii》首支宣傳影片

《人中之龍８外傳 Pirates in Hawaii》戰鬥影片