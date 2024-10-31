《Pokemon TCGP》首抽攻略｜《Pokemon TCG Pocket》終於在香港上架，各位精靈訓練員應該都急不及待，等到 Pokémon TCG 推出手機版。雖然玩法簡化了，但光是寶可夢卡的高質程度，以讓一眾玩家愛不釋手。想知如何盡快刷到十連抽，以及一開始選擇那一個卡包比較好的話，就要留意以下攻略。



Pokemon TCGP開局十連抽

《Pokemon TCG Pocket》與一般的手遊不同，不是以多少石來抽一次，而是用沙漏計算。每日都會送兩次免費抽，即12小時可抽一次，而每使用一個沙漏，即可縮短1小時。換言之， 12個沙漏為一抽，10抽即是120個沙漏。

想在開局快速獲得沙漏的，就是遊玩對戰中的「玩法」（教學），以及單人模式。打關可獲得沙漏獎勵以及經驗值，每次升級都會獲得一定數量的沙漏基本上完成新手任務和教學之後，就可以進行一次10抽。

每日必做三件事：

1）得卡挑戰

每日都有機會從其他玩家開到的卡包中，選擇來再隨機獲得其中一張。玩家可以根據自己排組需要，選擇適合的得卡獎勵進行抽選。

2）對戰

最新手階段，非常建議先完成單人對戰，一來可以了解《Pokemon TCG Pocket》的遊玩機制，二來完成關卡後亦可以獲得沙漏獎勵，用來加速儲齊卡組的速度。

3）每日任務

想抽更多卡包，除了刷信用卡之外，就是不放過任何獲得沙漏的機會。只要完成每日任務就可以獲得四個沙漏，加上使用在對戰獲得的商店券，在商店購買沙樓，很快就可以進行第二、三次10抽。

抽卡包推薦

目前的「最強的基因」系列，把噴火龍、超夢、比卡丘分在三個卡包中，三個卡組各有特色，建議先按自己喜好選擇抽那個卡包，畢竟有愛玩起來的感覺截然不同。但新手向的話，就比較推薦比卡丘卡組，因為只要備戰區有三隻雷系寶可夢，比卡丘EX就有90傷害，用上手比較穩定和簡單。