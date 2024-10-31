Chiikawa已成現象級IP 可愛魅力沒法抗拒 就連喵星人都不能自拔
撰文：COOL潮流生活網
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吉伊卡哇（ちいかわ／Chiikawa）的可愛魅力不僅擄獲了許多粉絲的心，居然連貓主子也愛上。 一隻名為麻糬（おもち）的 3 歲英國短毛貓，每次當飼主播放吉伊卡哇動畫時，總是安靜地趴在桌上專心觀賞，可愛的模樣引起網友會心一笑。
吉伊卡哇是什麼？
日本漫畫家ナガノ（Nagano）創作的角色「吉伊卡哇」，自 2020 年起ナガノ透過 X（Twitter）連載，官方帳戶擁有 290 萬粉絲！
而吉伊卡哇（ちいかわ）之名是「小さい」和「可愛い」組成，完全與作品副標題「這又小又可愛的傢伙（なんか小さくてかわいいやつ）」劃上等號，呆萌療癒的表情動作讓人融化。
吉伊卡哇魅力全物種都無法擋！
近日日本 X 用戶@omochiomoching 上傳了多支 3 歲英國短毛貓「おもち」看吉伊卡哇動畫的片段，只見 おもち 看起來特別放鬆，趴在電視前，前後腳還毫無顧忌的伸直，甚至大方露出粉色小肉墊，逗趣的模樣連網友都忍不住露出姨母笑，
「看起來是真的喜歡」、
「牠會不會覺得自己是小八貓（ハチワレ）」、
「地球全物種都被吉伊卡哇征服了!?」
喵星人也沒法抗拒：
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